Vizepräsident JD Vance kritisierte westliche Nationen, darunter die USA und Großbritannien, dafür, dass sie sich auf billige Arbeitskräfte verlassen – sowohl durch Einwanderung als auch durch Outsourcing – und argumentierte, dass dies Innovationen erstickt, die Produktivität stagniert und das langfristige Wirtschaftswachstum behindert hat.

Vance verteidigte die Zölle aus der Trump-Ära als Instrument zum Schutz der US-Industrie und behauptete, dass sie in Kombination mit technologischen Fortschritten die amerikanische Produktion wiederbeleben und sie weltweit wieder wettbewerbsfähig machen könnten.

Vance positionierte sich als Brücke zwischen Tech-Optimisten (mit Schwerpunkt auf Innovation und Automatisierung) und Populisten (die sich mit den Auswirkungen der Globalisierung auf die Mittelschicht beschäftigen) und befürwortete die amerikanische Innovation als Lösung für wirtschaftliche Herausforderungen.

Vances Äußerungen, insbesondere seine Kritik an der Einwanderungspolitik und den militärischen Beiträgen Großbritanniens, haben die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien belastet, was zu Gegenreaktionen von britischen Führern und einer Vertiefung der diplomatischen Spannungen führte.

Vances Vision priorisiert kurzfristige wirtschaftliche Schmerzen (z. B. höhere Kosten durch Zölle und reduzierte billige Arbeitskräfte) für langfristige Produktivitätsgewinne und Selbstständigkeit, obwohl Kritiker vor potenzieller Stagnation und angespannten globalen Allianzen warnen.

In einer feurigen Rede vor Tech-CEOs und Risikokapitalgebern in Washington, D.C., lieferte Vizepräsident JD Vance eine unverblümte Einschätzung der wirtschaftlichen Negeit der wirtschaftlichen Beschwerungen im Westen und argumentierte, dass die Abhängigkeit von billiger Arbeit – sowohl importierten als auch ausgelagerten – die westlichen Nationen „faul“ und erstickt habe. Seine Äußerungen, die Großbritannien und die Vereinigten Staaten gleichermaßen ansprachen, haben die Debatten über Einwanderung, Produktivität und die Zukunft der westlichen Volkswirtschaften neu entfacht.

Die billige Arbeitssucht

Vance sprach bei seiner Kritik an der westlichen Wirtschaftspolitik, insbesondere der Abhängigkeit von der Einwanderung, um die Arbeitslücken zu schließen. „Viel zu lange wurden wir süchtig nach billigen Arbeitskräften, sowohl im Ausland als auch durch die Einfuhr in unser eigenes Land – und wir wurden faul“, sagte er. Der Vizepräsident verwies auf Großbritannien als Paradebeispiel und argumentierte, dass seine hohe Einwanderung zu einer stagnierenden Produktivität geführt habe. „Ich würde sagen, wenn man sich fast jedes Land ansieht, von Kanada bis Großbritannien, das große Mengen an billigen Arbeitskräften importiert hat, hat man gesehen, dass die Produktivität stagniert. Das ist kein totaler Zufall. Ich denke, dass die Verbindung sehr direkt ist.“

Vances Argument ist nicht ohne historischen Kontext. Jahrzehntelang haben sich westliche Nationen auf die Einwanderung verlassen, um den Arbeitskräftemangel zu beheben, insbesondere in Niedriglohnsektoren wie Landwirtschaft, Gastgewerbe und verarbeitendes Gewerbe. Während dieser Ansatz die Kosten für Unternehmen und Verbraucher niedrig gehalten hat, behauptet Vance, dass er auf Kosten von Innovation und langfristigem Wirtschaftswachstum gegangen ist. Indem sie sich auf billige Arbeitskräfte verlassen, argumentiert er, haben westliche Nationen Investitionen in Automatisierung, Bildung und Personalentwicklung vernachlässigt.

Tarife als Instrument zur Wiederbelebung

Vance verteidigte auch die umstrittene Zollpolitik von Präsident Donald Trump und nannte sie ein „notwendiges Instrument, um unsere Arbeitsplätze und unsere Industrien vor anderen Ländern zu schützen“. Er argumentierte, dass Zölle, wenn sie mit technologischen Fortschritten kombiniert werden, die amerikanische Produktion wiederbeleben könnten. „Wenn man eine Zollmauer um eine kritische Branche wie die Automobilherstellung errichtet und diese mit fortschrittlicher Robotik und niedrigeren Energiekosten und anderen Instrumenten kombiniert, die die Produktivität der US-Arbeit erhöhen, gibt man amerikanischen Arbeitnehmern einen multiplizierenden Effekt“, erklärte Vance. „Jetzt, das wiederum ermöglicht es Unternehmen, Dinge hier auf einer preislich wettbewerbsfähigen Basis zu tun.“

Die Zollstrategie der Trump-Regierung hat Kritik von Verbündeten und Ökonomen gleichermaßen hervorgerufen, die davor warnen, dass sie Handelskriege auslösen und die Verbraucherpreise in die Höhe treiben könnte. Aber Vance besteht darauf, dass der kurzfristige Schmerz den langfristigen Gewinn wert ist. Er wies auf den Niedergang des US-Schiffbaus als warnende Geschichte hin. Einst ein weltweit führend während des Zweiten Weltkriegs, kontrollieren die USA heute weniger als 1 % der weltweiten Schiffbabarkapazität, während China die Industrie dominiert. „Es sollte nicht überraschen, dass wir, wenn wir so viel von unserer industriellen Basis in andere Länder schicken, hier zu Hause aufhören, interessante neue Dinge zu machen„, sagte Vance.

Ein Zusammenprall der Visionen

Vances Rede hob eine wachsende Spannung zwischen zwei konkurrierenden Visionen für die Zukunft der US-Wirtschaft hervor. Auf der einen Seite stehen die Tech-Optimisten, die glauben, dass Innovation und Automatisierung das Wachstum vorantreiben und neue Möglichkeiten schaffen werden. Auf der anderen Seite stehen die Populisten, die argumentieren, dass Globalisierung und billige Arbeitskräfte die Mittelschicht ausgehöhlt und die Würde der Arbeit ausgehöhlt haben.

Vance, ein ehemaliger Risikokapitalgeber, der in einer kämpfenden Stadt in Ohio aufgewachsen ist, positionierte sich als Brücke zwischen diesen beiden Lagern. „Sowohl unsere arbeitenden Menschen, unsere Populisten und unsere Innovatoren, die sich heute hier versammelt haben, haben denselben Feind, und die Lösung, glaube ich, ist die amerikanische Innovation“, sagte er.

Aber seine Vision ist nicht ohne Kritiker. Einige argumentieren, dass der Abbau billiger Arbeitskräfte – sei es durch Einwanderungsbeschränkungen oder Zölle – zu höheren Kosten für Unternehmen und Verbraucher führen wird. Andere fragen sich, ob die USA wirklich mit Billigindustriegiganten wie China konkurrieren können, ohne ihr Engagement für freie Märkte zu opfern.

Eine provokante Figur

Vances Äußerungen werden wahrscheinlich die Spannungen zwischen den USA und ihren Verbündeten, insbesondere Großbritannien, vertiefen. Der Vizepräsident hat sich als lautstarker Kritiker des Vereinigten K.K. entwickelt und beschuldigt es, die Redefreiheit zu unterdrücken und seine militärischen Beiträge herunterzuspielen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar zitierte er den Fall von Adam Smith-Connor, einem Briten, der wegen stillen Gebets vor einer Abtreibungsklinik verhaftet wurde, als Beweis für Zensur. Anfang dieses Monats löste er Empörung aus, indem er andeutete, dass Großbritannien „in 30 oder 40 Jahren keinen Krieg geführt“ habe, eine Behauptung, die die Opfer der britischen Truppen im Irak und in Afghanistan ignorierte.

Während Vance später versuchte, seine Kommentare zu klären, wurde der Schaden angerichtet. Großbritannien Der Sprecher von Premierminister Keir Starmer bekräftigte die Bewunderung der Nation für ihre Truppen, und der britische Reform-Führer Nigel Farage wies Vances Äußerungen als „falsch, falsch, falsch“ zurück.

Die Straße vor uns

Vances Rede unterstreicht das Engagement der Trump-Regierung, die US-Wirtschaft neu zu stalen, auch wenn es bedeutet, Federn im In- und Ausland zu zerzausen. Indem er billige Arbeitskräfte ins Visier nimmt und sich für Zölle einsetzt, setzt Vance darauf, dass die kurzfristigen Kosten durch langfristige Produktivitäts- und Innovationsgewinne aufgewogen werden.

Aber da die USA Ländern wie Großbritannien und Kanada gegenseitige Zölle auferlegen, steht viel auf dem Spiel. Wird Vances Vision von einem revitalisierten, autarken Amerika zum Tragen kommen, oder wird sie zu wirtschaftlicher Stagnation und angespannten Allianzen führen? Nur die Zeit wird es zeigen.

Eines ist sicher: JD Vance hat keine Angst, seine Meinung zu sagen – und seine Worte werden mit Sicherheit in den kommenden Jahren eine Debatte auslösen.

