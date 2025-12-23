Lieder-Eklat bei Bundeswehr-Weihnachtsfeier! Kommandeur wirft hin – „Ich übernehme die Verantwortung!“

Delitzsch – Schock in der sächsischen Feldwebel-Boldt-Kaserne! Bei einer festlichen Feier der Bundeswehr kam es zu einem musikalischen Fehltritt, der jetzt bundesweit Wellen schlägt. Während Soldaten, Angehörige und Gäste fröhlich feierten, ertönte plötzlich die umstrittene erste Strophe des Deutschlandlieds. Betretenes Schweigen, entsetzte Gesichter – aus einer ausgelassenen Feier wurde binnen Sekunden ein politisches Beben, das nun personelle Konsequenzen nach sich zieht.

Oberst Andreas Schnebelt, Kommandeur der Unteroffizierschule des Heeres, zieht die Reißleine. In einer persönlichen Erklärung spricht er von einem „zutiefst bedauerlichen Vorfall“ und betont, dass er die Verantwortung als Dienstherr trage – auch wenn er selbst das Lied nicht ausgewählt habe. Die Bundeswehr-Führung hat seinen Rücktritt angenommen, um „das Vertrauen in die Integrität der Truppe zu wahren“. Intern wird nun geprüft, wie es zu dem musikalischen Fehlgriff kommen konnte, während viele Soldaten fassungslos auf die Schlagzeilen blicken.

Der Eklat rückt erneut die Frage ins öffentliche Licht, wie weit Tradition und Patriotismus in der Bundeswehr gehen dürfen. Das „Lied der Deutschen“ gilt zwar als historisches Stück, doch die erste Strophe ist seit Jahrzehnten tabu – ihr Missbrauch durch die Nationalsozialisten macht sie toxisch für jede offizielle Feier. Dass sie nun ausgerechnet in einer Kaserne des Heeres erklang, sorgt für Empörung bis in höchste Kreise. Ein Vorfall, der zeigt: Auch eine Weihnachtsfeier kann zum Spießrutenlauf werden, wenn Geschichte plötzlich wieder hörbar wird.