„LINKER AUFWIEGLER!“ – TRUMP-BERATER DROHT ZDF-REPORTER MIT VISUM-ENTZUG!Eklat bei Pressekonferenz in Washington – Scharfer Angriff auf deutsche Journalisten!

Es ist ein Skandal, der Wellen schlägt – nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland! Bei einer hitzig geführten Pressekonferenz im Weißen Haus kam es zu einem Eklat, der die deutsch-amerikanischen Beziehungen belasten könnte: Ein ranghoher Trump-Berater hat einem ZDF-Reporter öffentlich mit dem Entzug seines US-Visums gedroht – und das unter dem Vorwurf, ein „linker Aufwiegler“ zu sein! Der Reporter, der bereits seit Jahren als Auslandskorrespondent aus Washington berichtet, wollte dem Team des republikanischen Ex-Präsidenten kritische Fragen zu aktuellen Einwanderungsmaßnahmen stellen. Doch statt Antworten hagelte es scharfe persönliche Angriffe! Der namentlich nicht genannte Trump-Berater – ein enger Vertrauter des früheren US-Präsidenten, der derzeit ein politisches Comeback vorbereitet – beschuldigte den Journalisten in voller Lautstärke, „propagandistische Stimmungsmache“ zu betreiben und mit seiner „linksideologischen Agenda die Öffentlichkeit zu manipulieren“. Dann folgte die Drohung, die im Raum hängen blieb wie ein Donnerschlag: Sollte der ZDF-Reporter so weitermachen, „werde man sich seine Visumslage ganz genau anschauen“. Ein klarer Einschüchterungsversuch – und ein Angriff auf die Pressefreiheit! Beim ZDF herrscht nach dem Vorfall höchste Alarmstufe. Der Sender bezeichnete die Aussagen als „inakzeptabel und demokratiegefährdend“ und betonte, man werde sich „nicht einschüchtern lassen“. Auch aus der Politik kamen erste Reaktionen: FDP-Politiker forderten die Bundesregierung auf, umgehend diplomatisch zu intervenieren, während Grüne und SPD den Vorfall als „typisch für Trumps autoritären Kurs“ verurteilten. CDU-Vertreter warnten vor „verbalen Eskalationen auf beiden Seiten“. Doch nicht nur in Berlin wird heftig diskutiert: Auch in den USA ist der Vorfall Thema in Talkshows und sozialen Netzwerken. Trumps Lager feiert die Attacke als „überfällige Abrechnung mit deutschen Medien“, während Kritiker darin einen neuen Tiefpunkt im Umgang mit der freien Presse sehen. Beobachter sprechen bereits von einem „Klima der Angst“, das durch Trumps Rückkehr in den Wahlkampf massiv angeheizt werde. Dass ausgerechnet ein akkreditierter europäischer Journalist ins Visier gerät, sorgt für besonders große Empörung. Die Drohung mit Visum-Entzug gilt in Expertenkreisen als gefährlicher Tabubruch – und als Versuch, kritische Berichterstattung zu unterbinden. Der Vorfall zeigt erneut, wie sehr sich der Ton in Washington verändert hat – und welche Spannungen ein möglicher zweiter Trump-Anlauf auf das Präsidentenamt mit sich bringen würde. Die Pressefreiheit steht unter Druck – und mit ihr das demokratische Fundament, auf dem die USA einst gebaut wurden. Wie es für den betroffenen ZDF-Reporter weitergeht, ist bislang unklar – sicher ist nur: Die nächste Attacke könnte schon morgen kommen.