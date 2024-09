Lippstadt: Präparierter Hundeköder ausgelegt!

Lippstadt (ots)Am vergangenen Samstag wurde ein mit Rasierklingen gespickter Köder von einem bislang unbekannten Hundehasser im Overhoffweg ausgelegt. Gegen 16 Uhr fand ein aufmerksamer Zeuge den präparierten Köder etwa 50 Meter vor der dortigen Holzbrücke, sicherte diesen sofort und übergab den Köder am heutigen Montag dem Ordnungsamt Lippstadt. Die Polizei in Lippstadt sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000.

