LKW rast in Demo-Chaos – Wut-Mob geht auf Fahrer los!

Los Angeles erlebt Szenen wie aus einem Albtraum. Bei einer lautstarken Demonstration mit Bezug zum Iran steuert ein Lastwagen plötzlich in die Menge. Schreie, Panik, Menschen rennen um ihr Leben. Augenzeugen berichten von blankem Entsetzen, als der Truck ungebremst auf die Versammlung zusteuert und das Protestgeschehen in Sekunden in ein Chaos aus Angst und Wut verwandelt.

Nach der Amokfahrt kocht die Stimmung über. Demonstranten umringen den LKW, schlagen gegen die Karosserie, brüllen vor Zorn. Der Fahrer wird aus dem Fahrzeug gezerrt, die Menge attackiert ihn, es kommt zu heftigen Szenen. In der aufgeheizten Situation ist kaum noch Kontrolle möglich, Emotionen übernehmen das Kommando, die Lage droht vollständig zu eskalieren.

Die Polizei rückt mit starken Kräften an, versucht die Situation zu beruhigen und den Fahrer zu schützen. Ermittler prüfen nun, ob es sich um eine gezielte Tat oder einen dramatischen Kontrollverlust handelt. Zurück bleibt eine Stadt unter Schock, eine Demo, die in Gewalt mündet, und die bange Frage, wie sicher politische Kundgebungen überhaupt noch sind.