Löwen-Schock in der Savanne – junge Frau entkommt nur knapp dem Tod!

Was als unvergessliches Abenteuer begann, verwandelte sich für die schwedische „Volunteer“ Naemi Boy auf einer Pferdesafari in Südafrika binnen Sekunden in einen Albtraum. Die paradiesische Wildnis wurde zum Schauplatz eines brutalen Angriffs, als ein Löwe aus heiterem Himmel aus dem Unterholz sprang und die junge Frau am Nacken packte. Ihr Überleben grenzt an ein Wunder – doch die Folgen dieses dramatischen Zwischenfalls werden sie noch lange begleiten.

Naemi, als letzte Reiterin der Gruppe unterwegs, hatte keine Chance, dem Angriff zu entgehen. In einem Moment unvorhersehbarer Gefahr griff das Raubtier zu und riss die Schwedin vom Pferd. Was dann passierte, bleibt im Dunkeln: Der Löwe verschwand ebenso plötzlich wie er aufgetaucht war. Schnell eilten Kollegen zur Hilfe, doch die Verletzungen der jungen Frau sind gravierend und überdauern das Ende der Safari um ein Vielfaches.

Der traumatische Zwischenfall wirft einen Schatten auf das vermeintliche Abenteuerleben in Südafrikas Wildnis. Auch Tage nach dem Angriff bleibt das Gefühl von Unsicherheit und Angst bei allen Beteiligten. Naemi muss jetzt mit erheblichen gesundheitlichen Folgen kämpfen, während die Erinnerung an die idyllische Pferdetour für sie und ihre Freunde für immer von Schrecken überschattet bleibt.