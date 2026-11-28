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London – Bei einer parlamentarischen Anhörung zum britischen Gesetzentwurf gegen missbräuchliche Konversionspraktiken haben muslimische Vertreter und Bischöfe der Church of England vor einer zu unbestimmten Fassung gewarnt. Die Labour-Regierung will solche Praktiken in England und Wales unter Strafe stellen; nach dem Entwurf drohen bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft, eine unbegrenzte Geldstrafe oder beides. Die Regierung betont, sie wolle weder einfaches Gebet noch die Äußerung religiöser Überzeugungen unter Strafe stellen. Der Text liegt dem Parlament zur Vorprüfung vor und ist noch nicht beschlossen.

Stand: 20:55 Uhr MEZ

In der parlamentarischen Anhörung hörte der Gemeinsame Ausschuss zum Draft Conversion Practices Bill am Donnerstag in Westminster unter anderem Hamzah Zahid, Forschungs- und Politikbeauftragten des British Board of Scholars and Imams, Baroness Shaista Gohir, Gründerin des Muslim Women’s Network UK, sowie die anglikanischen Bischöfe David Walker (Manchester) und Michael Beasley (Bath and Wells). Das Sitzungsprotokoll liegt als noch nicht korrigierte Fassung vor. Zahid verurteilte Missbrauch und Zwang ausdrücklich, warnte aber vor einem „chilling effect“: Imame könnten aus Angst vor Strafbarkeit freiwillige seelsorgerische Begleitung von Gläubigen, die Fragen zu Sexualität und Geschlecht im Einklang mit ihrem Glauben klären wollten, unterlassen. Gohir sagte, ihre Organisation habe in zwölf Jahren Beratungsarbeit keinen Fall von Konversionspraktiken festgestellt; sie sei „tief besorgt“, das Gesetz könne Gebet, Beratung und gewöhnliche Familiengespräche ins Zwielicht rücken. Sie hält bestehende Strafvorschriften gegen Gewalt und Nötigung für ausreichend und fordert statt eines neuen Tatbestands vor allem bessere Anwendung und Aufklärung.

Die Regierung hat den Gesetzentwurf gegen missbräuchliche Konversionspraktiken im Juni vorgelegt; er gilt nur für England und Wales. Strafbar soll nicht jede religiöse Unterweisung sein, sondern eine missbräuchliche Konversionspraxis, die ernsthaften Schaden für die körperliche oder seelische Gesundheit verursacht oder erheblichen Alarm und erhebliche Bedrängnis mit spürbarer Beeinträchtigung des Alltags. Zum Missbrauch können nach dem Entwurf unter anderem gewalttätiges oder drohendes Verhalten, kontrollierender oder nötiger Druck sowie wirtschaftlicher, psychischer oder emotionaler Druck zählen. Gleichstellungsministerin Olivia Bailey erklärte, niemand dürfe Missbrauch erleiden, nur weil er so sei, wie er sei; bestehende Lücken im Recht müssten geschlossen werden. Die Regierung schreibt, sie wolle weder das Bekunden von Überzeugungen noch erkundende Gespräche kriminalisieren; unter den Entwurf fielen nur missbräuchliche Handlungen, die auf eine Änderung der sexuellen Orientierung oder der Transidentität zielen und dem Betroffenen tatsächlich Schaden zufügen. Bischof Walker unterstützt ein Verbot zwangsweiser Praktiken seit langem und begrüßte den Entwurf bereits im Sommer als Schritt in die richtige Richtung; er lehnt eine pauschale Religionsausnahme ab, weil sonst Missbrauch im Namen der Religion weiter möglich bleibe. Zugleich mahnten er und Bischof Beasley in der Anhörung eine engere Formulierung an, damit nicht-zwanghafte Seelsorge und Gebet nicht aus Furcht vor Strafbarkeit unterbleiben. Beasley nannte Begriffsbestimmungen im Entwurf zu unscharf.

Wie häufig solche Praktiken in Großbritannien vorkommen, ist nicht zuverlässig zu beziffern. Die LGBT-Hilfsorganisation Galop, die sich für ein Verbot einsetzt, hat aus ihrer Beratungsarbeit 195 Fälle aus den Jahren 2022 bis 2025 ausgewertet – keine repräsentative Bevölkerungsstudie. Rund drei Viertel der Fälle sollen demnach von Angehörigen ausgegangen sein, vor allem von Eltern; 52 Fälle stufte Galop als religiös geprägt ein, darunter erzwungenes Gebet und Exorzismus-ähnliche Rituale, 47 Fälle als mit körperlicher Gewalt verbunden. Einzelne Fallberichte schildern schwere Übergriffe; das sind Angaben aus der Beratungsarbeit, keine gerichtlichen Feststellungen. In Deutschland sind Konversionsbehandlungen an Minderjährigen seit 2020 verboten; bei Erwachsenen greift das Verbot, wenn die Einwilligung durch Zwang, Drohung oder Täuschung zustande kommt. Über die frühere Debatte in Deutschland haben wir bereits berichtet.

KOMMENTAR / MEINUNG: Missbrauch und Zwang gehören unterbunden – das ist unstreitig. Ein Strafgesetz muss aber so klar gefasst sein, dass Seelsorge, Gebet und familiäre Gespräche nicht schon aus Angst unterbleiben. Eine weite, unscharfe Grenze schafft unsichere Lage für alle Seiten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer den Streit nur als Kulturkampf erzählt, macht die Prüfung des Entwurfs schwerer. Es geht um die genaue Schwelle: Wann wird Zuspruch zu Zwang, und wer entscheidet das hinterher? Davon hängt ab, ob ein Verbot schützt oder einschüchtert.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gerade deshalb ist die parlamentarische Vorprüfung der richtige Ort. Ein Entwurf ist noch kein Gesetz. Einwände von Glaubensvertretern und die Hinweise der Regierung zum Schutz von Gebet und freier Rede gehören in denselben Text – nicht in gegeneinander ausgespielte Schlagzeilen.

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Quellen:

UK Government – Conversion Practices Draft Bill, zuletzt aktualisiert 01.09.2026: https://www.gov.uk/government/publications/draft-conversion-practices-bill/conversion-practices-draft-bill

UK Parliament – Unkorrigiertes Sitzungsprotokoll der Anhörung zum Draft Conversion Practices Bill, 26.11.2026: https://committees.parliament.uk/oralevidence/18362/html/

Galop – „Still Not Illegal“: Evidence of modern-day conversion practices, 25.06.2026: https://www.galop.org.uk/reports/still-not-illegal-evidence-of-modern-day-conversion-practices

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