Symbolfoto – Bild KI-generiert

Lublin – Schon wieder Alarm an Polens Ostgrenze! Während eines russischen Angriffs auf Ziele in der Westukraine ist am Montagabend eine russische Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das teilte das polnische Operationskommando der Streitkräfte (DORSZ) um 23.43 Uhr mit. Der Befehlshaber gab den Abschuss frei – doch als die Drohne nach Osten abdrehte, verzichtete das Militär wegen der Gefahr für Zivilisten auf den Waffeneinsatz. Für 18 Kreise und Städte der Woiwodschaft Lublin galt zeitweise ein Luftalarm, der um 23.54 Uhr wieder aufgehoben wurde. Berichte über Abstürze, Schäden oder Verletzte gibt es nicht.

Der Ablauf lässt sich anhand amtlicher Mitteilungen nachzeichnen. Um 22.47 Uhr meldete das Operationskommando auf X, wegen des russischen Angriffs auf die Westukraine seien die nötigen Kräfte und Mittel der polnischen Luftverteidigung aktiviert worden. Koordiniert wurde das vom Zentrum für Luftoperationen. Um 22.56 Uhr verschickte das Regierungszentrum für Sicherheit (RCB) einen Warnalarm aufs Handy: „Achtung! Gefahr eines Luftangriffs. Suchen Sie einen sicheren Ort auf.“ Betroffen waren unter anderem Chełm, Zamość, Biała Podlaska und die Kreise Włodawa, Hrubieszów, Tomaszów und Biłgoraj.

Um 23.43 Uhr folgte die entscheidende Meldung des Militärs. Wörtlich heißt es, während des nächtlichen russischen Angriffs sei es „zu einer kurzzeitigen Verletzung des polnischen Luftraums durch ein russisches unbemanntes Luftfahrzeug“ gekommen. Das Objekt sei auf der gesamten Flugroute ununterbrochen von Radarsystemen verfolgt worden. Man habe die Freigabe zum Abschuss erteilt. Nach der Kursänderung nach Osten habe man jedoch „unter Berücksichtigung der potenziellen Gefahr für die Zivilbevölkerung und der möglichen Folgen eines Abschusses“ auf den Einsatz von Waffen verzichtet. Elf Minuten später gab das RCB Entwarnung: „Keine Gefahr auf dem Gebiet Polens.“

Wo genau die Drohne die Grenze überquerte und wie lange sie über Polen war, sagte das Militär nicht, auch nicht den Typ. Die polnische Nachrichtenagentur PAP berichtet unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Verteidigungsministeriums, es habe sich um eine Drohne mit Strahlantrieb gehandelt, ausgerüstet mit Kameras und vermutlich auf Aufklärungsmission. Sie sei bei Dorohusk eingeflogen, einige Minuten über Polen gewesen, von drei verschiedenen Luftabwehrsystemen verfolgt worden und dann in die Ukraine zurückgekehrt. Offiziell bestätigt ist das nicht. Militärsprecher Oberstleutnant Jacek Goryszewski sagte dem Radiosender IAR, man spreche derzeit „von einem Objekt“.

Was nicht passiert ist, gehört ebenfalls zur Wahrheit. Für Montagabend liegen keine Meldungen über abgestürzte Objekte, Schäden oder Verletzte vor. Hinweise auf eine Sperrung der Flughäfen Rzeszów oder Lublin an diesem Abend haben wir in den Mitteilungen der Flugsicherung nicht gefunden – solche Sperrungen gab es am vergangenen Freitag. Ob Kampfjets aufstiegen, geht aus den Mitteilungen des Operationskommandos für Montagabend nicht ausdrücklich hervor, dort ist allgemein von „Kräften und Mitteln“ der Luftverteidigung die Rede.

Der Vorfall kommt nur drei Tage nach dem bislang schwersten Zwischenfall dieser Art. Am Freitag, dem 20. November, waren bei massiven russischen Angriffen auf die Ukraine Flugobjekte in Polen niedergegangen, unter anderem bei Nowy Lipowiec im Kreis Biłgoraj. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sprach damals von wahrscheinlich einer Rakete vom Typ Ch-101, einer weiteren Rakete und einer Drohne mit Strahlantrieb. Wir haben darüber berichtet, als drei Flugobjekte gestürzt waren und der Minister den Raketentyp nannte. An jenem Morgen wurde in Rzeszów erstmals der Kontrollturm evakuiert.

Die Frage nach dem Abschuss dürfte Polen weiter beschäftigen. Die Streitkräfte haben die Erlaubnis, eindringende Objekte zu zerstören, wägen aber nach eigener Darstellung ab, wo Trümmer niedergehen könnten. Über dicht besiedeltem Gebiet oder in der Nähe der Grenze kann ein Abschuss selbst Schäden anrichten. Am Montagabend fiel die Entscheidung gegen den Waffeneinsatz, nachdem die Drohne bereits wieder Kurs auf die Ukraine genommen hatte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Abschüsse freigibt und dann doch nicht schießt, sendet ein zwiespältiges Signal. Die Abwägung zum Schutz der eigenen Bevölkerung ist nachvollziehbar, aber Moskau testet genau diese Zurückhaltung Nacht für Nacht. Die Verantwortlichen in Warschau und im Bündnis müssen erklären, wo ihre rote Linie wirklich liegt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Positiv ist, dass Militär und Krisenzentrum diesmal schnell und offen informiert haben. Die Bürger im Osten des Landes bekamen Warnung und Entwarnung binnen einer Stunde aufs Handy. Gerade in solchen Nächten ist ehrliche Information die beste Waffe gegen Panik und Gerüchte.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für Deutschland ist das keine ferne Nachricht. Wenn russische Aufklärungsdrohnen Grenzen nach Belieben antasten, steht die Glaubwürdigkeit der gesamten Ostflanke auf dem Spiel. Die Bundesregierung sollte sich fragen, ob ihre Beiträge zur Luftverteidigung dort mit der Lage Schritt halten.

Was meinen Sie: Hätte Polen die Drohne abschießen müssen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) auf X, Mitteilung vom 23.11.2026, wiedergegeben bei Defence24: https://defence24.pl/polityka-obronna/rosyjski-dron-nad-polska-dowodca-wydal-zgode-na-zestrzelenie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Alert RCB – atak z powietrza (23.11.2026): https://www.gov.pl/web/rcb/alert-rcb—atak-z-powietrza-2311

Polsat News/PAP: Rosyjski dron w polskiej przestrzeni, 23.11.2026: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-11-23/rosyjski-dron-w-polskiej-przestrzeni-komunikat-wojska/

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