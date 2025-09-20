LÜGEN-MERZ ENTLARVT! CDU-CHEF SPRICHT VON ASYL-OBERGRENZE – DOCH BEREITS JETZT ÜBER 100.000 ANTRÄGE!

Es ist ein politisches Desaster mit Ansage – und ein weiterer Beweis dafür, dass sich Friedrich Merz von der Realität verabschiedet hat: Noch vor wenigen Monaten verkündete der CDU-Chef lautstark eine angebliche Asyl-Obergrenze von 100.000 Anträgen pro Jahr – als Zeichen von Kontrolle, Härte und angeblicher Ordnung in der Migrationspolitik. Doch nun die schallende Ohrfeige für alle, die noch an seine Worte geglaubt haben: Diese selbst gesetzte Obergrenze ist bereits jetzt – im September – durchbrochen! Über 100.000 Erstanträge auf Asyl liegen den deutschen Behörden bereits vor, Tendenz steigend, Ende offen. Während Merz sich in Talkshows als Retter der Ordnung inszeniert, sprechen die Zahlen eine völlig andere Sprache – Deutschland erlebt eine ungebremste Zuwanderung wie seit Jahren nicht mehr, die Kommunen schlagen Alarm, die Aufnahmeeinrichtungen sind überfüllt, Sozialdienste am Limit, Bürger zunehmend verunsichert. Doch anstatt die Fakten zu benennen und Verantwortung zu übernehmen, flüchtet sich der CDU-Vorsitzende in taktisches Schweigen – oder betreibt weiter politische Augenwischerei. Kritiker werfen Merz inzwischen vor, bewusst mit falschen Versprechen zu arbeiten, um Wähler zu beruhigen, während in der Realität längst die Kontrolle verloren wurde. Die sogenannte Obergrenze war offenbar nichts weiter als ein PR-Gag, ein Placebo für eine Bevölkerung, die spürt, dass der Staat versagt – und deren Sorgen von der Politik kleingeredet werden. In Wahrheit zeigen die aktuellen Asylzahlen: Deutschland steht vor einem neuen Migrationsherbst – mit allen Folgen für Gesellschaft, Sicherheit, Bildung und sozialen Frieden. Während Merz weiter von Obergrenzen schwadroniert, fragt sich das Land: Wer übernimmt endlich die Verantwortung für diese Entwicklung? Wer schützt Kommunen, Lehrer, Polizisten, Bürger – vor Überforderung, Chaos und einem neuen Kontrollverlust? Klar ist nur: Die Asyl-Obergrenze war eine Lüge – und Lügen-Merz steht nun mit dem Rücken zur Wand.