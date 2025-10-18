LUFTHANSA-STREICH-SCHOCK! – 100 INLANDSFLÜGE FALLEN WEG! – KONZERN WARNT VOR WEITEREM SPAR-KAHLSCHLAG WEGEN STEUERN UND GEBÜHREN!

Jetzt trifft es die Passagiere mit voller Wucht! Die Lufthansa kündigt an, im kommenden Sommer rund 100 Inlandsflüge pro Woche zu streichen – ein massiver Einschnitt im deutschen Flugverkehr. Grund: Die Kostenexplosion im eigenen Land! Steuern, Abgaben und Gebühren haben sich seit 2019 verdoppelt, und nun zieht der Konzernchef die Notbremse. „Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein“, warnt Lufthansa-Boss Carsten Spohr gegenüber der WELT am Sonntag. Die Airline, einst Aushängeschild deutscher Wirtschaftskraft, kämpft inzwischen ums Überleben im eigenen Land – erdrückt von Bürokratie, Klimasteuern und Infrastrukturgebühren, die jeden Start und jede Landung zu einem teuren Risiko machen. Besonders betroffen: Geschäftsreisende und Pendler, die auf schnelle Verbindungen zwischen Großstädten wie München, Frankfurt, Hamburg und Berlin angewiesen sind.

Hinter den Kulissen herrscht Panik: Interne Berechnungen zeigen, dass jeder innerdeutsche Flug heute doppelt so teuer ist wie noch vor fünf Jahren – nicht wegen Sprit oder Personal, sondern wegen politischer Auflagen. Flughafengebühren, Sicherheitsabgaben und CO₂-Kosten fressen die Margen auf, während Konkurrenten aus dem Ausland ihre Maschinen deutlich günstiger betreiben können. Branchenkenner sprechen von einem „politisch hausgemachten Wettbewerbsnachteil“. Besonders bitter: Während sich die Bundesregierung in Brüssel für „grünes Fliegen“ stark macht, sorgt ihre eigene Steuerpolitik dafür, dass Fliegen in Deutschland bald zum Luxusgut wird. Spohr fordert seit Monaten Entlastung – doch aus Berlin kommt nur Schweigen. Statt Unterstützung gibt es immer neue Belastungen, die den Luftverkehr im Inland faktisch ersticken.

Die Folgen für die Reisenden sind dramatisch: Weniger Flüge, höhere Preise, längere Wartezeiten. Auf vielen Routen – etwa zwischen Stuttgart und Berlin oder Köln und München – könnte der Linienverkehr fast vollständig verschwinden. Für zehntausende Geschäftsreisende bedeutet das: mehr Stau auf Autobahnen, überfüllte ICE-Züge und ein weiterer Rückschritt für die Mobilität im Land. Experten warnen, dass Deutschland Gefahr läuft, seine wirtschaftliche Schlagader selbst zu kappen. „Wenn selbst die Lufthansa Deutschland den Rücken kehrt, dann ist das ein Armutszeugnis für den Standort“, sagt ein Luftfahrtexperte. Der Lufthansa-Streich-Schock ist mehr als nur eine Unternehmensentscheidung – er ist ein Symbol für ein Land, das sich selbst blockiert. Zwischen Steuerwahn, Klimapolitik und Bürokratie droht die einst stolze deutsche Luftfahrt abzustürzen – und mit ihr das Vertrauen der Bürger in eine Politik, die ihnen immer mehr abverlangt, aber immer weniger liefert.