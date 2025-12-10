Luxus-Lokus in Bremen! Millionen für ein stilles Örtchen – Bürger fassungslos

Bremen sorgt mal wieder für Kopfschütteln – denn mitten in der Innenstadt entsteht ein neues Klo, das Luxus pur verspricht. Marmorfliesen, Hightech-Toiletten und Design-Beleuchtung: Das alles soll nach Plänen des Senats aus einem Sondervermögen finanziert werden. Doch statt Begeisterung löst das Vorhaben bei vielen Bremerinnen und Bremern nur eines aus – blankes Entsetzen.

„Wie kann man in diesen Zeiten so mit dem Geld der Steuerzahler umgehen?“, schimpft ein Passant. Während viele Menschen kaum noch wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, fließen öffentliche Mittel in ein Prestige-Projekt, das kaum jemand braucht. Für viele klingt das weniger nach Fürsorge – und mehr nach einer gigantischen Fehlentscheidung.

Der Senat verteidigt das Millionen-Klo als „notwendige Investition in die Infrastruktur und Stadthygiene“. Doch der Unmut wächst. In sozialen Netzwerken hagelt es Spott und Kritik. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Bremen hat jetzt das sauberste Gewissen – aber einen schmutzigen Umgang mit Steuergeld.“