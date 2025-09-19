MACHETEN-ANGRIFF IN BRANDENBURG! AFD-POLITIKER SCHWEBTE IN LEBENSGEFAHR – SCHOCK FÜR DIE DEMOKRATIE!

Brandenburg – Brutale Gewalt erschüttert das politische Deutschland! Bei einem heimtückischen Angriff mit einer Machete ist ein AfD-Politiker lebensgefährlich verletzt worden. Der Angriff ereignete sich am hellichten Tag in einem belebten Wohngebiet, während der Politiker im Rahmen eines lokalen Wahlkampftermins unterwegs war. Augenzeugen berichten von einem plötzlichen, gezielten Angriff: Der Täter stürmte mit einer Machete auf sein Opfer zu, schlug mehrfach zu – erst die herbeieilenden Passanten und ein zufällig anwesender Polizist konnten Schlimmeres verhindern. Das Opfer wurde mit tiefen Schnittwunden am Kopf und Oberkörper ins Krankenhaus eingeliefert, zeitweise bestand akute Lebensgefahr. Die Ärzte kämpften stundenlang um sein Leben – mittlerweile ist der Zustand stabil, aber kritisch. Der Täter konnte festgenommen werden. Zu seiner Identität schweigt die Polizei bislang, doch laut ersten Informationen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann mit politischem Hintergrund. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vorfall wirft ein grelles Schlaglicht auf die zunehmende politische Gewalt in Deutschland, insbesondere gegen unbequeme oder polarisierende Parteien. Unabhängig von Parteigrenzen herrscht in Politik und Öffentlichkeit Entsetzen – der Angriff wird als Anschlag auf die Demokratie selbst gewertet. AfD-Vertreter sprechen von einem „Kipppunkt der politischen Kultur“, fordern umfassenden Schutz für Kandidaten und Klartext von den anderen Parteien. Auch aus anderen Lagern kommt verhaltene Solidarität, jedoch begleitet von der Mahnung, nun nicht den Diskurs weiter zu vergiften. Doch klar ist: Die Hemmschwelle für politische Gewalt sinkt, und das Klima im Land wird immer rauer. Macheten auf offener Straße – das war bislang unvorstellbar in einem westlichen Rechtsstaat. Jetzt ist es bittere Realität. Die Frage steht im Raum: Wie sicher ist politisches Engagement überhaupt noch – und was kommt als Nächstes?Ein Land steht unter Schock – und blickt voller Sorge auf die kommenden Wahlkämpfe.