Macheten-Gangs terrorisieren München! Blutige Massenschlägerei am Stachus (Innenstadt) schockt die City!

München – Eine Welle der Gewalt hat die bayerische Landeshauptstadt erfasst! In einer beispiellosen Eskalation lieferten sich rivalisierende Banden am Samstagabend eine brutale Massenschlägerei mitten am Stachus. Augenzeugen berichten von einem Chaos, bei dem junge Männer mit Macheten und Baseballschlägern aufeinander losgingen. Die blutige Auseinandersetzung mitten im Herzen der Stadt versetzte Anwohner und Passanten in Angst und Schrecken.

Die Polizei war nach zahlreichen Notrufen mit einem Großaufgebot vor Ort. Doch als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die meisten Beteiligten bereits geflohen. Sie hinterließen eine Spur der Zerstörung und blutige Spuren auf dem Pflaster. Mehrere Personen wurden mit schweren Schnittverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen läuft auf Hochtouren.

Die Behörden sind alarmiert. Es scheint, als hätte sich eine neue, skrupellose Form der Straßenkriminalität in München etabliert. Die Stadt, die als sicher und friedlich gilt, steht unter Schock. „So etwas hat es hier noch nie gegeben“, sagte ein besorgter Anwohner, der die Schlägerei aus seinem Fenster beobachtete. „Es war wie in einem schlechten Gangsterfilm. Nur, dass es real war.“

Die Politik reagiert empört und fordert schnelle Konsequenzen. „München darf nicht zur Kampfzone werden“, hieß es in einer ersten Stellungnahme. Die Suche nach den Tätern läuft, doch die Bevölkerung fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Die Angst geht um: War dies nur der Anfang?