Machtkampf in Brüssel: Von der Leyen empört Millionen Frauen! „Du bist das Gesicht des Migrationspakts.“!

Die Europäische Union steht vor einer nie dagewesenen Krise: Die polnische Abgeordnete Ewa Zajączkowska wirft Ursula von der Leyen öffentlich vor, zum Sinnbild eines Migrationspakts geworden zu sein, der Europa spaltet und Frauen und Kinder in Angst versetzt. In einer dramatischen Rede prangert sie die Führung an, beklagt den Kontrollverlust – und trifft damit einen Nerv bei Hunderttausenden Bürgern, die sich von der Politik verlassen fühlen. Das Vertrauen in Brüssel bröckelt, während der Graben zwischen EU-Bürokratie und Bevölkerung wächst.​​

Der Vorwurf steht klar im Raum: Von der Leyen lenkt ein Europa, in dem Sicherheit nicht mehr selbstverständlich ist. Immer mehr Frauen geben an, sich nachts in den eigenen Städten nicht mehr sicher zu fühlen. Hinter vorgehaltener Hand klingt harsche Kritik: Die Kommissionspräsidentin habe versäumt, ihre Verantwortung wahrzunehmen und schiebe unbequeme Wahrheiten unter den Teppich. Für viele ist die fehlende Kontrolle über die Migration nur das jüngste Beispiel einer Politik, die an den Lebensrealitäten der Menschen vorbeigeht.​​

Die Stimmung in Europa kippt spürbar. Der Ruf nach Rücktritt wird lauter, Ohnmacht und Wut über die aktuelle Richtung der EU machen sich breit. Befürchtet wird, dass die Regierenden die Warnungen ignorieren und die Sorgen der Bevölkerung als populistische Stimmungsmache abtun. Doch der Protest der Frauen – sichtbar und laut vorgetragen – zeigt, dass die Tage der stillen Zustimmung vorbei sind. Ursula von der Leyen steht am Pranger und findet sich plötzlich im Mittelpunkt einer Unruhe, die sich quer durch den Kontinent zieht.​​