MACHTPOKER IM OSTEN! Haseloff macht die Biege!

Die Bombe platzt in Magdeburg! Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will früher gehen als gedacht. Der dienstälteste Regierungschef der Republik plant den Abgang noch vor der nächsten Wahl und sorgt damit für ein politisches Erdbeben. In der CDU brodelt es, hinter den Kulissen wird verhandelt, im Landtag wächst die Spannung. Haseloff will den Stab weiterreichen und Platz machen für Parteifreund Sven Schulze. Ein Schritt, der alles verändern könnte.

Doch der Abgang hat einen Haken! Haseloff knüpft seinen Rückzug an eine klare Bedingung. Die bisherigen Partner von SPD und FDP müssen mitziehen, Schulze wählen und die Zusammenarbeit bis zum Ende der Wahlperiode fortsetzen. Nur wenn das Bündnis hält, will Haseloff den Weg freimachen. Tun sie es nicht, bleibt der Ministerpräsident im Amt und führt das Land weiter. Die Entscheidung soll bald fallen, der Druck auf die Koalition ist enorm.

Für die CDU geht es um alles! Schulze, bislang Wirtschaftsminister und lange in Europa aktiv, musste bislang ohne Amtsbonus kämpfen. Die Umfragen sehen die Christdemokraten in einer schwierigen Lage, während die AfD massiv zulegt und offen von der Macht träumt. Ein vorzeitiger Wechsel könnte neuen Schwung bringen oder alles riskieren. Sachsen-Anhalt steht vor Wochen voller Nervenkitzel, Intrigen und Richtungsentscheidungen.