Machtpoker um Venezuela! Trump ruft zum Sturz von Maduro – während Russland und China die Muskeln spielen lassen!

Explosion an der Weltpolitik-Front! Donald Trump zündet die nächste Eskalationsstufe gegen Venezuelas Diktator Nicolás Maduro – und spricht offen von einem „intelligenten Schritt“, den umstrittenen Machthaber endlich loszuwerden. Der Ex-Präsident inszeniert sich als starker Mann, der aufräumen will, während Moskau und Peking unmissverständlich zu erkennen geben: Hände weg von ihrem Verbündeten! Ein brandgefährliches Spiel, bei dem aus Drohgebärden schnell weltpolitischer Flächenbrand werden könnte.

Doch Trump bleibt bei seiner Linie: maximale Härte statt Diplomatie! Schon seit Monaten lässt er vor der Küste Lateinamerikas Kriegsschiffe patrouillieren, blockiert Tanker, kappt Handelswege – offiziell, um Drogenschmuggel zu bekämpfen. In Wahrheit, sagen Beobachter, drückt der Republikaner mit militärischem Druck auf ein politisches Pulverfass. Und je mehr Öl Venezuela verliert, desto mehr Zündstoff hat Trump gewonnen.

Während Washington auf Stärke setzt, wetschen China und Russland bereits mit den Säbeln. Beide Nationen stellen sich demonstrativ hinter Maduro – ausgerechnet in einem Moment, in dem Trump wieder lautstark Führung beansprucht. Die Signale sind klar: Hier kämpft keiner mehr nur um Macht, sondern ums politische Überleben. Und der Preis für diesen Machtpoker? Könnte am Ende die Stabilität eines halben Kontinents sein.