Es ist ein politischer Irrsinn, wie ihn selbst abgebrühte Beobachter in Paris kaum fassen können: Nur wenige Tage nach seinem Rücktritt kehrt Sébastien Lecornu als Premierminister zurück – auf Wunsch von Emmanuel Macron persönlich! Frankreich erlebt damit ein beispielloses Déjà-vu im Élyséepalast, das die ohnehin schwer angeschlagene Regierung endgültig zur Farce macht. Der Präsident, längst in der Kritik wegen seiner Unentschlossenheit und Machtspielchen, beweist erneut, dass er keine Alternative und keine klare Linie hat. Statt einer echten Erneuerung serviert Macron den Franzosen die alte Regierung im neuen Gewand – ein politischer Offenbarungseid sondergleichen! Frankreich steckt in der tiefsten Regierungskrise seit Jahren: Streiks, Bauernproteste, bröckelnde Mehrheiten und ein Präsident, der nur noch auf sich selbst hört. Die Wiederernennung Lecornus wirkt wie ein verzweifelter Versuch, das Chaos unter Kontrolle zu bringen – doch in Wahrheit ist sie das Eingeständnis des totalen Scheiterns. Selbst in den eigenen Reihen rumort es gewaltig: Minister und Abgeordnete sollen fassungslos reagiert haben, während Oppositionsführer Macron als „Polit-Zombie“ verspotteten, der „in seiner eigenen Machtblase gefangen“ sei. Die Bevölkerung hat längst das Vertrauen verloren – Demonstrationen nehmen wieder zu, die Zustimmungswerte des Präsidenten rauschen in den Keller. Experten sprechen von einem „Selbsterhaltungssystem der Eliten“, das nichts mehr mit den Sorgen der Bürger zu tun hat. Macron, der einst als Reformer und Hoffnungsträger antrat, steht nun für politische Wiederholungen, Machtspielchen und Stillstand. Frankreich schaut kopfschüttelnd auf einen Präsidenten, der nicht loslassen kann – und einen Premier, der schon einmal gescheitert ist. Das Land taumelt zwischen Wut und Erschöpfung, während der Élyséepalast weiter so tut, als wäre alles unter Kontrolle. Doch in Wahrheit ist klar: Frankreich steckt fest – in einer Spirale aus Krisen, Intrigen und einem Präsidenten, der nicht mehr weiß, wohin er steuern soll.