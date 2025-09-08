MACRON-REGIERUNG KAPUTT! PREMIER BAYROU VERLIERT VERTRAUEN – MEGA-KNALL IN FRANKREICH!

Paris/Frankreich. Es ist ein politisches Erdbeben, das ganz Europa erschüttert: Der französische Premierminister François Bayrou hat die entscheidende Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung krachend verloren – und damit auch das letzte bisschen Rückhalt, das seine Regierung noch hatte. Nur 194 Abgeordnete sprachen dem Regierungschef das Vertrauen aus, ganze 364 Parlamentarier stimmten gegen ihn – ein vernichtendes Ergebnis, das die Macron-Regierung faktisch handlungsunfähig macht. Der nächste Schritt ist bereits klar: Bayrou wird am Dienstag offiziell den Rücktritt seiner gesamten Regierung bei Staatspräsident Emmanuel Macron einreichen – ein Vorgang, der in dieser Deutlichkeit an einen politischen Zusammenbruch grenzt. Seit Wochen war die Stimmung in Paris aufgeheizt, Proteste, wirtschaftliche Krisen, massive Unzufriedenheit mit der Reformpolitik und das Erstarken der politischen Ränder hatten die Regierung zunehmend in die Defensive gedrängt. Bayrou, ein langjähriger Vertrauter Macrons und einst als Stabilitätsanker gefeiert, galt zuletzt als angeschlagen, unentschlossen und überfordert. Doch dass das Parlament ihm jetzt derart geschlossen die Gefolgschaft verweigert, ist ein Knall mit Ansage – und ein klares Misstrauensvotum gegen den gesamten politischen Kurs des Élysée-Palastes. Beobachter sprechen von einer tiefen Regierungskrise, wie sie Frankreich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. Die Vertrauensabstimmung, die ursprünglich zur Beruhigung der politischen Lage gedacht war, wurde zur offenen Rebellion gegen das Macron-Lager. In der Bevölkerung brodelt es seit Langem – Streiks, Inflation, Pensionsreformen, das Gefühl von Entfremdung und eine Regierung, die an der Lebensrealität vieler Franzosen vorbeiregiert. Jetzt hat das Parlament ein Machtwort gesprochen – und Bayrou das Mandat entzogen. Für Macron ist das Ergebnis ein Desaster: Er steht ohne arbeitsfähige Regierung da, mitten in einer sozialen und wirtschaftlichen Dauerkrise, während rechte und linke Oppositionsparteien Rückenwind bekommen und bereits Neuwahlen fordern. Ob Macron den Premier selbst ersetzt oder komplett neu wählt, ist derzeit noch offen – doch klar ist: Die politische Mitte in Frankreich bröckelt, die Unzufriedenheit ist grenzenlos, und der Präsident steckt nun in der größten Krise seiner Amtszeit. Frankreich taumelt – und mit dem Rücktritt Bayrous steht nicht weniger als die Zukunft der V. Republik auf dem Spiel.