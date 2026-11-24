Symbolfoto – Bild KI-generiert

Marseille – Pause auf dem Kai, dann ein stechender Schmerz: Ein deutscher Kreuzfahrt-Mitarbeiter ist in der Nacht zum Sonntag, 22. November 2026, im Hafen von Marseille von einem Projektil getroffen worden. Der Mann, in französischen Berichten 28 oder 29 Jahre alt, arbeitete an einem Kreuzfahrtschiff im Trockendock und hielt sich unter einem Zelt auf dem Kai auf, als er plötzlich Schmerzen im Rücken spürte. Aus eigener Kraft erreichte er die Krankenstation. Dort fand das Personal eine Schusswunde; das Geschoss soll sich unter der Haut im Nacken festgesetzt haben. Lebensgefahr bestand laut Rettungskräften nicht. Wer geschossen hat und ob der Deutsche überhaupt das Ziel war, ist ungeklärt. Festgenommen wurde bislang niemand.

Stand: 15:30 Uhr MEZ

Die ersten Details stammen von der Regionalzeitung La Provence. Demnach geschah der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag im autonomen Hafen, dem Grand Port Maritime de Marseille, im Stadtteil Saint-André. Der Mann, von der Zeitung als Seemann bezeichnet, soll sich unter einem Zelt auf dem Kai an der Porte 4 aufgehalten haben, einem der Zugänge zum Hafen. La Provence schreibt von „kurz nach Mitternacht“ in der Nacht zum 22. November, enthält in demselben Absatz allerdings die offenkundig falsche Monatsangabe „22. Oktober“. Der Lokalsender Maritima nennt unter Berufung auf die Marinefeuerwehr gegen 23.50 Uhr am Samstag, 21. November. Beide Angaben liegen nahe beieinander; eine amtliche Uhrzeit der Polizei liegt uns nicht vor.

Was der Mann zuerst spürte, war nach übereinstimmender Darstellung ein stechender Schmerz im Rücken, nicht im Nacken. Er soll zunächst nicht erkannt haben, was geschehen war, und selbst zur Krankenstation des Schiffs oder der Werft gegangen sein. Dort wurde die Schusswunde entdeckt. Das Projektil habe sich unter der Haut im Nacken festgesetzt und nur unter der Haut liegende Verletzungen verursacht, berichtet La Provence. Die Marinefeuerwehr von Marseille, der Bataillon de marins-pompiers, übernahm die Versorgung und brachte den Deutschen in ein Krankenhaus. Gegenüber BFM Marseille und Maritima erklärten die Rettungskräfte, der Lebensprognose nach bestehe keine Gefahr. BFM spricht von einer „sehr leichten“ Verletzung. Ein Name des Opfers wurde nicht veröffentlicht.

Hier weicht BILD in zwei Punkten ab. Die Zeitung nennt den Mitarbeiter fest als 28-Jährigen und als „Matrosen“. La Provence, die den Fall zuerst berichtete, schreibt von 29 Jahren und einem „marin“; das französische Wort bedeutet Seemann, nicht zwingend den Dienstgrad Matrose. BFM und Maritima nennen 28 Jahre, Le Figaro nur „etwa zwanzig Jahre“, bestätigt den Kern des Vorgangs aber über eine Polizeiquelle. Außerdem verlegt BILD den ersten Schmerz in den Nacken. Die französischen Ausgangsberichte schildern den Schmerz im Rücken; erst beim Befund sitzt das Geschoss unterhalb des Nackens. Und der Satz, auf der Krankenstation sei festgestellt worden, „dass jemand auf ihn geschossen hatte“, klingt nach einem gezielten Angriff. Genau das ist nicht geklärt.

Die Polizei soll laut La Provence ein Loch in der Plane des Zeltes gefunden haben. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Munition des Kalibers 7,62 Millimeter handeln, ein Kaliber, das unter anderem zu Gewehren vom Typ Kalaschnikow passt. Das ist eine vorläufige Einschätzung, keine abgeschlossene ballistische Feststellung. Erörtert wird auch die Annahme einer verirrten Kugel: Solche Geschosse könnten, je nach Waffe, über große Entfernungen gefährlich bleiben oder nach einem Schuss in die Luft herabfallen. Belegt ist weder ein gezielter Angriff noch ein Querschläger. Ein Motiv ist nicht bekannt. BFM meldet, bis Montag sei niemand festgenommen worden. Eine öffentliche Mitteilung der Staatsanwaltschaft Marseille lag uns nicht vor. Die Ermittlungen laufen.

Zu welchem Schiff der Deutsche gehört, sagen die französischen Ausgangsberichte nicht. Branchenportale berichteten später, zum Zeitpunkt des Vorfalls seien drei große Kreuzfahrtschiffe für Werftarbeiten in Marseille gewesen: die AIDAmar, die AIDAcosma und die Celestyal Journey. BILD übernimmt diese Liste. Welche der Reedereien den Mann beschäftigt, ist offiziell nicht bestätigt. t-online schrieb, AIDA Cruises habe auf eine Anfrage zunächst nicht geantwortet; eine öffentliche Stellungnahme von Celestyal Cruises liegt ebenfalls nicht vor. Wir ordnen die Schiffsnamen deshalb nur als unbestätigten Hintergrund ein, nicht als erwiesene Zugehörigkeit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Mann macht Pause auf einem abgesperrten Kai und merkt erst auf der Krankenstation, dass ihn eine Kugel getroffen hat. Das zeigt, wie allgegenwärtig Schüsse in manchen Städten geworden sind. Selbst eine Werft ist kein selbstverständlicher Schutzraum.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ob jemand den Deutschen gezielt anvisiert hat oder ob eine verirrte Kugel ihn traf, ist offen. Solange die Ermittler das nicht feststellen, sollte niemand daraus eine gezielte Tat oder eine Hafenrevolte machen. Eine unbekannte Kugel ist noch kein aufgeklärtes Verbrechen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Reedereien schweigen, ein Täter ist nicht bekannt, und selbst das Alter des Opfers wird unterschiedlich angegeben. Für die Angehörigen ist das die härteste Lage: Der Mann lebt, aber die Herkunft des Schusses bleibt im Dunkeln.

Solange Täter und Motiv unklar sind, gilt nur, was belegt ist: Ein Deutscher wurde im Hafen getroffen, die Verletzung war nach Angaben der Rettungskräfte nicht lebensbedrohlich, die Ermittlungen laufen.

Quellen:

La Provence – Un marin blessé par balle au port autonome de Marseille, 23.11.2026: https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/12437551899823/un-marin-blesse-par-balle-au-port-autonome-de-marseille

BFM Marseille – Un marin blessé par balle au port autonome de Marseille, 23.11.2026: https://www.bfmtv.com/marseille/un-marin-blesse-par-balle-au-port-autonome-de-marseille-alors-qu-il-travaillait-sur-un-bateau-de-croisiere_AN-202611230427.html

Maritima – Blessure par arme à feu près du GPMM à Marseille, 23.11.2026: https://maritima.fr/actualites/faits-divers/marseille/16972/blessure-par-arme-a-feu-pres-du-gpmm-a-marseille-un-ressortissant-allemand-de-28-ans-hospitalise

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