MASKEN-WAHNSINN KOMMT ZURÜCK! NEUE PANIK-MACHE UM CORONA

Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu aus dunkleren Zeiten – und doch ist es bittere Realität im Herbst 2025: In Österreich wird wieder über Maskenpflicht diskutiert, weil nach den Sommerferien ein paar Tausend Menschen mit grippalen Infekten oder Corona im Krankenstand sind. Was klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, ist tatsächlich die neueste Empfehlung aus dem Hause der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Chefarzt Andreas Krauter fordert allen Ernstes das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Menschenansammlungen – als hätte es die vergangenen Jahre der Freiheitsbeschneidung, Maskenzwänge und Impfkampagnen nie gegeben. Laut ÖGK wurden zuletzt 30.000 grippale Infekte und 1.250 Corona-Kranke im Krankenstand gezählt – wohlgemerkt bei knapp 9 Millionen Einwohnern. Ein Anstieg um gerade einmal 200 Fälle reicht den Panik-Medien wie oe24 offenbar aus, um Alarmstufe Rot auszurufen und vor einer „hohen Dunkelziffer“ zu warnen. Weil es keine Massentests und kostenlosen Testzentren mehr gibt, stützt man sich jetzt auf das sogenannte Abwasser-Monitoring – das seit Juli steigende Werte für Corona-Viren zeigt, vor allem in Wien. Das reichte für die nächste Schlagzeile: „Zahlen steigen weiter – Experten warnen vor Corona-Welle bis Oktober.“ Zwei Tage zuvor schon hatte man das Thema aufgewärmt und das Robert Koch-Institut (RKI) zitiert, das einen leichten Anstieg der Fälle gemeldet hatte – allerdings ohne medizinische Relevanz, wie selbst der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung NRW feststellte: Die Zahlen lägen deutlich unter dem Vorjahresniveau, die Situation sei beherrschbar. Doch bei oe24 ließ man diese nüchterne Einschätzung nicht auf sich sitzen und konterte trotzig: Damals sei ja auch mehr getestet worden. Also bitte: Jetzt bloß keine Ruhe! Die unsichtbare Gefahr sei überall! Auch asymptomatische Hitze sei ernst zu nehmen! Mit solchen Aussagen wird die nächste Runde der Corona-Hysterie eingeläutet – obwohl längst klar ist, wie viele Schäden die vergangenen Maßnahmen angerichtet haben. Von Maskenzwang über Testpflicht bis hin zu 2G-Regeln, Lockdowns und Impfpflicht – nie zuvor hat der Staat so massiv in das Leben seiner Bürger eingegriffen wie in den Corona-Jahren. Und doch wird von Politik und Medien immer noch so getan, als könne man dieselben Werkzeuge bedenkenlos wieder einsetzen. Eine echte Aufarbeitung hat nie stattgefunden – trotz anhaltender Forderungen von FPÖ, MFG und AfD. Denn wer offen über Impfnebenwirkungen, psychische Folgen, Lockdown-Schäden oder Schulschließungen spricht, gilt schnell als „Corona-Leugner“ oder „rechts“. Dabei zeigt sich immer deutlicher: Ohne ehrliche Aufarbeitung bleibt der Weg frei für den nächsten Kontroll- und Zwangszyklus – im Namen eines beliebigen Notstands. Heute ist es Corona, morgen Klima oder ein Virus X. Die Bevölkerung wird konditioniert, jederzeit bereit zu sein für neue Eingriffe in Alltag, Freiheit und Selbstbestimmung – mit Hilfe willfähriger Medien, williger Experten und einer Politik, die längst vergessen hat, wem sie eigentlich dient. Die Maske als Symbol der Unterwerfung ist zurück – und mit ihr die Frage: Lernen wir wirklich nichts aus der Vergangenheit?