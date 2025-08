Maskierte Schlägertrupp sorgt für Unruhe in Dresdner Neustadt!

Dresden, 5. August 2025 – In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in der Dresdner Neustadt ein beunruhigender Vorfall, der die Polizei in Alarmbereitschaft versetzte. Eine Gruppe maskierter Personen griff einen 19-Jährigen auf offener Straße an, bedrohte ihn mit einer Waffe und bewarf ihn mit Flaschen. Kurz darauf kam es in der Nähe zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der Schlagstöcke zum Einsatz kamen.Der Überfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Äußeren Neustadt, einem Viertel, das für sein lebendiges Nachtleben bekannt ist. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann von einer bislang unbekannten Gruppe attackiert, die mit Masken und Schlagstöcken ausgerüstet war. Neben der Bedrohung mit einer mutmaßlichen Schusswaffe wurden Flaschen auf das Opfer geworfen, was zu einer angespannten Situation führte. Der 19-Jährige entkam nach ersten Informationen unverletzt, jedoch steht die genaue Schadenslage noch nicht abschließend fest.Kurz nach dem ersten Vorfall meldeten Anwohner eine weitere Auseinandersetzung in der Nähe, bei der zwei Gruppen aufeinandertreffen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, konnte die Situation jedoch nur teilweise klären, da die Täter flohen, bevor sie gefasst werden konnten. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den maskierten Angreifern oder den Auseinandersetzungen geben können.Dieser Vorfall reiht sich in eine Serie von Gewaltakten in der Dresdner Neustadt ein, die in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt haben. Erst im Juni wurde ein 20-Jähriger in der Neustadt überfallen und ausgeraubt, wobei drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen wurden. Die Polizei hat ihre Präsenz im Viertel verstärkt und kündigte an, die Kontrollen in den kommenden Wochen weiter zu intensivieren, um die Sicherheit der Anwohner und Besucher zu gewährleisten.Die Bewohner der Neustadt sind besorgt. „Es ist beängstigend, dass so etwas mitten in unserem Viertel passiert“, sagt Anna K., eine Anwohnerin der Louisenstraße. „Man hofft, dass die Polizei die Täter schnell fasst und solche Vorfälle in Zukunft verhindert werden.“Die Ermittlungen zu möglichen Motiven, einschließlich einer politischen Dimension, sind im Gange. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0351-4832233 zu melden oder Hinweise online über das Portal der Polizei Sachsen zu übermitteln.