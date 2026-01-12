Mathe-Schock im Klassenzimmer! Jetzt wird sogar das Teilen gestrichen

Hannover steht Kopf! In den Grundschulen eines deutschen Bundeslandes soll eine der wichtigsten Rechenarten verschwinden. Ausgerechnet das schriftliche Dividieren, jahrzehntelang fester Bestandteil des Matheunterrichts, wird aus dem Lehrplan gedrängt. Kritiker schlagen Alarm und fragen entsetzt, ob hier die Grundlagen des Denkens geopfert werden. Eltern, Lehrer und Bildungsexperten sehen einen gefährlichen Experimentierkurs auf dem Rücken der Kinder. Der Vorwurf ist hart: Statt Leistung zu fördern, werde das Anspruchsniveau still und leise abgesenkt.

Nach dem Willen des Kultusministeriums sollen Kinder künftig nur noch mit einer vereinfachten Rechenmethode arbeiten. Große Aufgaben werden in kleine Häppchen zerlegt, am Ende werden Teilergebnisse zusammengerechnet. Das klingt harmlos, doch genau hier beginnt die Sorge. Gegner der Reform befürchten, dass Kinder den eigentlichen Rechenweg nie richtig begreifen. Was nach Erleichterung aussieht, könnte sich als Denk-Abkürzung mit fatalen Folgen entpuppen. Die Angst wächst, dass grundlegende mathematische Zusammenhänge auf der Strecke bleiben.

Deutliche Kritik kommt aus der Lehrerschaft. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands warnt eindringlich vor langfristigen Schäden. Gerade Mathematik lebe davon, verschiedene Lösungswege zu kennen und sicher anzuwenden. Wer das klassische schriftliche Dividieren aus dem Unterricht verbannt, raube Schülern wichtige Werkzeuge für spätere Schuljahre. Auf weiterführenden Schulen werde diese Methode wieder erwartet, doch dann fehle die Basis. Traditionelle Fähigkeiten drohten verloren zu gehen, und am Ende zahlen die Kinder den Preis für eine Reform, die viele für einen bildungspolitischen Irrweg halten.