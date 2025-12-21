Mega-Blackout legt San Francisco lahm – Feuer im Umspannwerk stürzt Hightech-Metropole ins Chaos!

San Francisco – Silicon Valley im Dunkeln! In der Stadt, die für Zukunft, Technologie und künstliche Intelligenz steht, herrschte plötzlich finstere Realität: Stromausfall! Ein Feuer in einem Umspannwerk am Rande der Metropole reichte aus, um eine ganze Großstadt lahmzulegen. Plötzlich ging nichts mehr – Licht aus in Wohnungen, Büros und Restaurants. Auch die Hightech-Träume standen still: Selbstfahrende Taxis blieben wie eingefroren mitten auf den Straßen stehen, Ampeln fielen aus, der Verkehr brach zusammen.

Rund um bekannte Viertel wie Richmond, Sunset und Presidio herrschte Chaos. Menschen irrten mit Handytaschenlampen durch die Dunkelheit, Geschäfte schlossen panisch ihre Türen, und über dem Golden Gate Park lag plötzlich eine beklemmende Stille. Dort, wo sonst der Rhythmus modernster Technik pulsiert, war nur noch das Heulen von Sirenen zu hören. Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen in dem betroffenen Umspannwerk – und die Stadt kämpfte gegen das Gefühl völliger Ohnmacht.

Erst nach und nach erwachte San Francisco wieder zum Leben. Doch der Schock sitzt tief: Wie konnte ein einziger Brand so verheerende Folgen haben – in einer Stadt, die sich selbst als Hauptstadt der digitalen Zukunft sieht? Experten warnen, dass das Hightech-System verwundbarer ist, als viele glauben. Ein kleiner Funke hat gereicht, um die Metropole der Innovation für Stunden ins Mittelalter zu katapultieren.