+++ MEHR ARBEIT, MEHR STEUERN, MEHR MIGRATION! +++Klingbeils-Chefberater schockt mit Forderung: Deutsche sollen länger schuften – und der Staat mehr kassieren!

Berlin – Diese Worte sorgen für Aufruhr: Der Chefberater von SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil hat in einem Interview eine explosive Debatte entfacht. Seine Forderung: Die Deutschen sollen mehr arbeiten, höhere Steuern zahlen – und Deutschland brauche zusätzlich deutlich mehr Zuwanderung.

Was wie ein radikaler Umbau des Sozialstaats klingt, wird von Regierungskreisen als „zukunftsorientierte Notwendigkeit“ verkauft. Der Chefberater argumentiert, dass angesichts des demografischen Wandels, der Rentenlücke und des anhaltenden Fachkräftemangels nur ein „kompletter Mentalitätswechsel“ helfen könne. Sein Vorschlag: Längere Lebensarbeitszeit, Abschaffung steuerlicher Vorteile und gezielte Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte.

Doch die Reaktionen sind heftig. Gewerkschaften warnen vor sozialer Spaltung, während konservative Politiker von einem „ideologischen Kahlschlag“ sprechen. Auch aus der Bevölkerung gibt es Widerstand: „Wir sollen schuften bis 70, mehr abgeben und uns dann sagen lassen, wir seien faul?“, fragt ein empörter Leserbrief.

Besonders brisant: Der Vorstoß kommt ausgerechnet kurz vor der Haushaltsdebatte im Bundestag – ein Schelm, wer dabei an neue Belastungen für Bürger denkt.

Fazit: Während Klingbeil selbst zu den Aussagen schweigt, tobt die Diskussion im Land. Viele fragen sich: Wer soll das bezahlen – und wer profitiert am Ende wirklich?