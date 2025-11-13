Ein Skandal erschüttert Europa: Italiens Medien berichten über angebliche „Menschen-Safaris“ im Bosnienkrieg, bei denen ausländische Besucher als zahlende Mörder in Sarajevo unterwegs waren. Die Vorwürfe sind schockierend – von geplanten Ausflügen zur gezielten Jagd auf Zivilisten ist die Rede. Mitglieder der bosnisch-serbischen Armee sollen mit italienischen Touristen regelrechte Wochenend-Trips organisiert haben. Die Besucher zahlten hohe Summen, um durch Schüsse vom Hochhaus auf wehrlose Bewohner und sogar Kinder zu töten. Diese angeblich zur Unterhaltung begangenen Taten bleiben ungeahndet und werfen ein düsteres Licht auf die internationale Ignoranz während des Konflikts.

Die italienische Presse spricht von perfiden Details, darunter explizite „Preislisten“ für Schüsse auf Kinder. Reisen in das belagerte Sarajevo mutierten angeblich zum makabren Spielplatz für Extremisten aus dem reichen Westen. Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen vertiefen den Abgrund. Die Täter posierten offenbar vor Ort, bewaffnet und ungerührt, auf der Jagd nach menschlichen Opfern. Für die Überlebenden des Krieges sind die Vorwürfe eine weitere Demütigung – das große Schweigen Europas zu den mutmaßlichen Gräueltaten hallt bis heute nach.

Ermittlungen wegen Totschlags und Mittäterschaft laufen nun zögerlich an. Die italienische Justiz steht in der Kritik, bislang keine konsequenten Schritte unternommen zu haben. Opfer, Menschenrechtsorganisationen und kritische Medien fordern Aufklärung – zu gravierend seien die Anschuldigungen, zu lang schon blieben die Betroffenen ohne Gerechtigkeit. Das mutmaßliche Versagen der Strafverfolgung könnte den Skandal zur politischen Zeitbombe machen, denn der Ruf nach Antworten und nach Verantwortung wird schärfer mit jedem neuen Bericht.