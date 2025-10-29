MERCEDES IM STURZFLUG! – GEWINN BRICHT UM EIN DRITTEL EIN!

Schock aus Stuttgart: Der einstige Vorzeige-Konzern Mercedes-Benz meldet einen dramatischen Gewinneinbruch – knapp ein Drittel weniger als im Vorjahr! Während Konzernspitze und Aktionäre auf „Herausforderungen im Marktumfeld“ verweisen, wird klar: Der Glanz des Sterns beginnt zu bröckeln. Kunden sind verunsichert, die Börse reagiert frostig – und Experten fragen sich: War’s das mit dem Höhenflug der deutschen Autoikone?

Besonders brisant: Der Gewinneinbruch kommt trotz hoher Preise und Luxusstrategie. Während Kunden für neue Modelle teils fünfstellige Aufpreise zahlen, scheinen die Einnahmen zu verpuffen – durch gestiegene Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme und schleppende Verkäufe in Schlüsselregionen wie China. Hinzu kommt der massive Investitionsdruck in die Elektromobilität, der Milliarden verschlingt – bei gleichzeitig stagnierender Nachfrage nach E-Modellen. Der Stern fährt, aber auf Sicht – und das mit angezogener Handbremse.

Kritiker werfen der Konzernführung vor, sich zu lange auf das Premium-Image verlassen zu haben, statt robust auf breitere Marktentwicklungen zu reagieren. Während Konkurrenten wie Tesla oder BYD weltweit expandieren, kämpft Mercedes mit internen Umstrukturierungen, Kostendruck und wachsender Skepsis unter Investoren. Die Frage steht im Raum: Reicht Luxus allein noch aus, um ein Traditionsunternehmen in die Zukunft zu führen – oder ist der Kurs längst überholt? Der Stern flackert – und ganz Deutschland schaut hin.