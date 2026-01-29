MERZ MACHT KRANK! HEUCHLER-KANZLER PREDIGT ARBEIT – DOCH DAS SYSTEM WACKELT SELBST!

Er predigt Disziplin, verteufelt Krankheitstage und schimpft auf die Krankschreibung per Telefon – doch die bittere Wahrheit steht in seiner eigenen Bilanz: Kanzler Friedrich Merz lebt selbst das Gegenteil dessen, was er von Millionen Deutschen verlangt! Während der CDU-Chef von „Anreizen zum Arbeiten“ schwadroniert, versinken Bundesministerien in Rekord-Krankmeldungen und Industrie und Verwaltung steuern kopflos durch hausgemachte Krisen. Der Ruf nach Leistung wird zur Farce, wenn man die Zahlen hinter den Kulissen betrachtet – denn gerade die Regierung selbst taumelt zwischen Versagen, Bürokratie und leerem Aktionismus.

Besonders schamlos: Merz verteufelt die telefonische Krankschreibung, obwohl diese längst gängige Praxis im deutschen Gesundheitssystem ist – und währenddessen sitzen noch immer Mediziner wie Walter Weber auf der Anklagebank, weil sie während Corona Maskenatteste am Telefon ausstellten. Eine Doppelmoral, die ihresgleichen sucht: Was für einfache Bürger ein Justizskandal ist, wird bei Krankmeldungen in Millionenhöhe klaglos akzeptiert. Hinzu kommt: Die angeblich so arbeitsscheue Bevölkerung muss sich vom Kanzler anhören, sie möge mehr leisten – während in seinem Kanzleramt selbst überdurchschnittlich oft krank gefeiert wird. Zwischen Realitätsverweigerung und Regierungsversagen zieht Merz mit moralischem Zeigefinger durchs Land – und übersieht dabei: Der Fisch stinkt vom Kopf!

Und auch wirtschaftlich ist der groß angekündigte „Merz-Schub“ bislang nichts als ein Luftschloss. Milliarden-Fonds für Infrastruktur bleiben ungenutzt, Reformen versickern in Kommissionen, und deutsche Unternehmen verlieren im internationalen Wettbewerb den Anschluss. Während BMW und Audi im Wert abstürzen, die Industrie unter digitalem Rückstand leidet und Fachleute vor gefährlicher Dauerüberlastung warnen, will Merz den Achtstundentag schleifen und Überstunden zur Norm machen. Doch selbst Experten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz schlagen Alarm: Mehr Arbeit bedeutet mehr Stress, mehr Fehler – und am Ende noch mehr Krankheit. Der Kanzler, der die Nation zur Disziplin ruft, ignoriert dabei die körperlichen und psychischen Grenzen der Menschen – und damit genau jene Realität, die seine Regierung ohnehin nicht im Griff hat.

