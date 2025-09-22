MERZ MACHT WIESN STATT KRISN! POLITIK-PROMIS FEIERN IM BIERZELT, WÄHREND DEUTSCHLAND BRODELT!

Was für ein Auftritt – und was für ein Timing! Während Millionen Deutsche unter Rekordinflation, Migrationskrise und Haushalts-Streit leiden, zelebrieren die Spitzenpolitiker der Republik ausgelassen das Oktoberfest! Bundeskanzler Friedrich Merz sorgte am frühen Abend für eine handfeste Überraschung: Mit breitem Grinsen, Maßkrug in der Hand und bayerischem Gruß tauchte der CDU-Mann im traditionsreichen Schottenhamel-Zelt auf – und war damit nicht allein! Mit dabei: CSU-Chef und Bayern-Regent Markus Söder, SPD-Co-Vorsitzender und Finanzminister Lars Klingbeil sowie seine Parteikollegin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Was wie ein feucht-fröhliches Freundschaftstreffen aussah, wirkte auf viele Bürger wie ein Schlag ins Gesicht. Denn: Während die Ampel über Milliardenlücken im Haushalt streitet, Firmen ihre Produktion ins Ausland verlagern und Kommunen unter der Flüchtlingslast ächzen, gönnen sich die Polit-Eliten einen Bierzelt-Ausflug mit Brezn, Blasmusik und Blasmuschelächlern. „Merz macht Wiesn statt Krisn“ – so fassen es viele fassungslos zusammen. Besonders pikant: Noch vor wenigen Tagen hatte der Kanzler zu „Kraftanstrengung und Haushaltsdisziplin“ aufgerufen – jetzt zeigt er sich an der Seite von Söder in Feierlaune, als gäbe es keine Probleme im Land. Auch SPD-Ministerin Bas, sonst für soziale Gerechtigkeit zuständig, ließ sich die Maß schmecken. Lars Klingbeil, der das Finanzdesaster eigentlich lösen soll, prostete ausgelassen in die Kameras. Die Bilder aus dem Zelt dürften nun für heftige Debatten sorgen: Ist das der neue Stil der Berliner Spitzenpolitik – feiern statt führen? Der Unmut in der Bevölkerung wächst. Schon jetzt fordern Kritiker Aufklärung: Wer hat den Bierzeltbesuch organisiert? Wer hat ihn bezahlt? Und vor allem: Warum setzt niemand ein Zeichen der Ernsthaftigkeit inmitten einer beispiellosen Vertrauenskrise zwischen Regierung und Volk? Klar ist: Das Oktoberfest 2025 wird nicht nur wegen der Maßkrüge in Erinnerung bleiben – sondern auch als das Fest, bei dem sich Deutschlands Krisenkanzler vom Regieren verabschiedete. Zumindest für ein paar Stunden.