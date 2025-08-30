MERZ SCHOCKT MIT WEHRPFLICHT-PLÄNEN +++ „AUCH FRAUEN SOLLEN DIENEN!“

Rüsselsheim, Hessen – Ein Paukenschlag, der die Nation erschüttert! Friedrich Merz, der neue Kanzler, hat mit seinen jüngsten Äußerungen zur Wehrpflicht für eine Schockwelle gesorgt. In einem Interview deutete er an, dass eine Rückkehr zur Wehrpflicht auch Frauen einschließen könnte. „Auch Frauen sollen dienen!“, soll Merz gesagt haben. Die Idee sorgt bereits für heftige Diskussionen und Empörung.

„Das ist doch eine Zumutung!“, empörte sich eine junge Frau aus Rüsselsheim. „Warum sollen wir, die wir schon jeden Tag in Schule, Beruf und Familie unseren Mann stehen, auch noch in den Militärdienst gezwungen werden?“

Merz begründet seinen Vorstoß mit der angespannten Sicherheitslage und der Notwendigkeit, die Bundeswehr zu stärken. Er betonte, dass in einer modernen, gerechten Gesellschaft gleiche Pflichten für alle gelten müssten. Damit rüttelt er an einem Grundpfeiler, der seit der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 unantastbar schien.

Widerstand von links und rechts!

Der Widerstand gegen die Idee formiert sich über die politischen Lager hinweg. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Man wirft Merz vor, mit der Wehrpflicht für Frauen ein Tabu zu brechen und eine unnötige Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen.

„Das ist die Wehrpflicht-Schande!“, so ein bekannter Sicherheitsexperte. „Frauen haben bereits genug Belastungen. Jetzt sollen sie auch noch in den Krieg ziehen? Das ist ein fataler Weg, den wir da einschlagen.“

In der Bevölkerung herrscht große Verunsicherung. Die Diskussion um die Wehrpflicht, die seit der Eskalation der Krise in der Ukraine wieder an Fahrt aufgenommen hat, erreicht damit eine neue Dimension. Merz scheint entschlossen, das Thema voranzutreiben, doch er muss mit massivem Gegenwind rechnen.

Die Frage, ob die Wehrpflicht für Frauen wirklich kommt, wird die politische Debatte in den kommenden Monaten dominieren. Die Emotionen kochen hoch. Und die Schlagzeilen sind bereits gemacht.