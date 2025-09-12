MERZ & SÖDER ENTLARVT! GRENZEN IMMER NOCH KOMPLETT OFFEN – 30.000 ILLEGALE PRO MONAT! BAUMANN RECHNET IN BRANDREDE AB!

Es ist der nächste Tiefschlag für die Glaubwürdigkeit der Union – und ein weiterer Beweis dafür, dass Markus Söder und Friedrich Merz das Volk täuschen: In der Öffentlichkeit reden die beiden von „Asylkrise beenden“, „Migration begrenzen“ und „harter Kurs an den Grenzen“ – doch die Realität sieht ganz anders aus! In seiner aktuellen Rede enthüllt der AfD-Politiker Martin Baumann erschütternde Zahlen und Fakten: Die deutschen Grenzen sind nach wie vor zu 100 % offen, die Einreise erfolgt ohne echten Schutz, und monatlich kommen bis zu 30.000 illegale Migrantenunkontrolliert ins Land! Der Bundestag wurde zur Bühne einer schonungslosen Abrechnung: Baumann entlarvt in seiner flammenden Rede die hohlen Phrasen der Union, deckt das politische Spiel mit der Wählerwahrnehmung auf und fordert sofortige Maßnahmen. Während Merz und Söder sich in Talkshows und Wahlkampfreden als vermeintlich „kritische Stimmen“ der Ampel inszenieren, wird hinter den Kulissen weitergemacht wie eh und je – ohne Grenzkontrollen, ohne Abschreckung, ohne Kurskorrektur. Baumanns neue Rede schlägt ein wie eine Bombe: +++JETZT ANSEHEN+++ – ein Auftritt, der für viele Bürger zur Pflichtlektüre wird. Denn hier spricht jemand aus, was Millionen denken: Die Regierung – und auch die Opposition – hat beim Thema Migration längst die Kontrolle verloren. Immer mehr Bürger fühlen sich im Stich gelassen, die Kommunen schlagen Alarm, Polizei und Justiz sind überlastet – doch die Politik liefert weiter Worthülsen statt Taten. Baumann bringt es auf den Punkt: „Wer heute noch behauptet, die Grenzen seien gesichert, der lügt – entweder aus Absicht oder aus Ignoranz.“ Der Vertrauensverlust gegenüber der CDU wächst, und der Ruf nach echten Lösungen wird immer lauter. Wie lange will sich Deutschland noch belügen lassen?