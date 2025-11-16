MERZ UND DER VERRAT!

Was hinter verschlossenen Türen begann, ist nun mit voller Wucht auf offener Bühne eskaliert: Der Renten-Streit innerhalb der Union hat sich zu einem Flächenbrand ausgeweitet – mit Friedrich Merz im Zentrum der Kritik. Ausgerechnet unter seinen bisher loyalsten Helfern macht sich lautstarker Frust breit. Der CDU-Chef, der sich bisher gerne als unerschütterlicher Anführer inszenierte, steht plötzlich allein da. Es ist die Rede von „Verrat“, von gebrochenen Versprechen, von einer Politik der Ignoranz, die selbst den engsten Kreis der Partei in Schockstarre versetzt. Der Renten-Kurs, den Merz durchdrücken will, gilt intern längst als ideologischer Amoklauf – ohne Rücksicht auf Verluste.

Besonders heftig ist der Aufschrei, weil sich mit Ministerin Reiche erstmals ein Schwergewicht aus den eigenen Reihen öffentlich gegen den Kanzler positioniert. Die Attacke trifft nicht nur inhaltlich, sondern auch symbolisch: Wenn selbst hochrangige Parteifreundinnen das Vertrauen verlieren, scheint die innere Geschlossenheit nur noch Fassade. Hinter vorgehaltener Hand sprechen viele von einem Führungsstil, der an Starrsinn grenzt, von fehlender Dialogbereitschaft und einem rücksichtslosen Durchpeitschen der eigenen Agenda. Merz, der sich noch vor wenigen Monaten auf ein breites Unterstützerfeld stützen konnte, sieht sich nun mit einer Meuterei konfrontiert, die das Fundament seiner Autorität erschüttert.

Der Renten-Zoff ist längst kein Sachkonflikt mehr – er ist ein Machtkampf, bei dem es um mehr geht als Zahlen und Modelle. Es geht um den inneren Zustand einer Partei, die sich zunehmend in Grabenkämpfen verliert. Die Basis ist verunsichert, die Mitglieder zunehmend gespalten, und der Kanzler wirkt isolierter denn je. Was bleibt, ist ein Bild der Zerrissenheit: Ein Vorsitzender, der seine engsten Unterstützer verliert, eine Ministerin, die offen rebelliert, und eine Partei, die Gefahr läuft, sich selbst zu zerlegen. Der Rentenstreit war der Auslöser – doch was sich nun zeigt, ist ein tiefer Riss durch das Machtzentrum der Union. Und der Name Merz steht plötzlich nicht mehr für Führung – sondern für Frust, Enttäuschung und Kontrollverlust.