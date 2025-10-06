MERZ WILL DIE WEHRPFLICHT FÜR ALLE! „HAU AB — GEH SELBER AN DIE FRONT!“

Friedrich Merz sorgt erneut für Zündstoff: Der Bundeskanzler hat in einer prominenten TV‑Diskussion ein allgemeines Pflichtjahr ins Spiel gebracht und damit die politische Debatte um die Rückkehr der Wehrpflicht in Deutschland auf einen neuen Höhepunkt getrieben — für manche ein notwendiger Weckruf angesichts personeller Engpässe in der Bundeswehr, für andere ein autoritärer Rückschritt, der das Land spaltet. DIE ZEIT+1 Die Idee klingt simpel und radikal zugleich: Alle jungen Menschen sollen ein Jahr dienen — militärisch oder zivil — um Truppenstärken zu erhöhen, Reserven aufzubauen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Befürworter loben die angebliche Gerechtigkeit eines obligatorischen Dienstjahres; Kritiker sehen dagegen eine massive Einschränkung individueller Freiheit und warnen vor einer gesellschaftlichen Entfremdung, die in empörten Slogans wie „Hau ab — geh selber an die Front!“ ihren lautesten Ausdruck findet. Während Merz die Freiwilligkeitsmodelle der Regierung skeptisch kommentiert und eine Rückkehr zur Pflicht nicht ausschließt, betonen Regierungskreise, dass das derzeitige Gesetz zunächst auf Freiwilligkeit setzt — aber mit Automatismen, sollte das Ziel an Freiwilligen verfehlt werden. FR.de+1 In TV‑Auftritten sagte der Kanzler klar, dass allein auf Anreize nicht gebaut werden könne, wenn die Bundeswehr dauerhaft aufgestockt werden müsse — ein Signal, das Verteidigungsminister und Koalitionspartner in Bedrängnis bringt und heftige interne Debatten entzündet hat. DIE WELT Die Wucht der Reaktion zeigt: In Talkshows, sozialen Medien und auf Demonstrationen prallen Forderungen nach mehr Sicherheit und Empörung über befürchtete Freiheitsverluste aufeinander; junge Menschen drohen mit zivilem Ungehorsam, Eltern fürchten um Ausbildungs‑ und Studienpläne, und rechte wie linke Populisten wittern Wahlkampfgeschenke auf beiden Seiten. Oppositionspolitiker wittern eine politische Volte, bei der Merz, der ohnehin als markanter, manchmal polarisierender Mann wahrgenommen wird, bewusst die Debatte eskalieren lässt, um seine Agenda für Ordnung und Pflicht durchzusetzen. Journalisten und Kommentatoren verweisen darauf, dass eine echte Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht sogar eine Verfassungsänderung erfordern könnte, vor allem wenn Frauen verpflichtend einbezogen werden sollen — ein rechtlicher und parlamentarischer Mammutakt, der zwei Drittel‑Mehrheiten im Bundestag voraussetzen würde. BILD Praktisch heißt das: Sollte der Staat den Anspruch verfolgen, die Bundeswehr binnen weniger Jahre deutlich zu vergrößern, steht er vor harten Fakten — Widerstand in Teilen der Bevölkerung, rechtliche Hürden, logistische Herausforderungen bei Ausbildung und Unterbringung sowie die Frage, wie ein Pflichtjahr sozial gerecht und für alle tragbar gestaltet werden kann. In den kommenden Wochen wird die Debatte elektrisiert bleiben: Befürworter preisen Disziplin, Einsatzbereitschaft und Solidarität; Gegner warnen vor Militarisierung, Rekrutierung von Unwilligen und dem Risiko, die Generationenbeziehungen zu vergiften. Am Ende geht es um mehr als nur Personalzahlen — es geht um die Frage, welches Deutschland man seinen Kindern zumutet: ein Land der Pflicht und Ordnung oder eines der Freiwilligkeit und individuellen Wahlfreiheit? Und während Politiker verhandeln und Medien feuern, skandieren Protestierende auf den Straßen die zugespitzte Forderung an den Kanzler: „Wenn du das willst, dann geh du voran — geh selber an die Front!“