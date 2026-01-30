MERZ WIRKT! ARBEITSMARKT IM FREIEN FALL – DEUTSCHLAND VERLIERT DEN HALT

Der deutsche Arbeitsmarkt sendet ein Alarmsignal, das nicht mehr zu überhören ist. Nach Jahren relativer Stabilität ist die psychologisch so wichtige Grenze der Massenarbeitslosigkeit wieder durchbrochen. Immer mehr Menschen stehen ohne Job da, Betriebe ziehen sich zurück, Perspektiven schwinden. Was lange als überwundene Krise galt, kehrt mit Wucht zurück. Die Zahl der Erwerbslosen steigt spürbar, die Quote klettert, und die Stimmung kippt. Statt Aufbruch herrscht Stillstand, statt Zuversicht breitet sich Angst aus. Der Arbeitsmarkt wirkt gelähmt, die Dynamik ist verschwunden, und die Versprechen der Politik verhallen im Leeren.

Besonders bitter ist die Lage für jene, die dringend einen neuen Arbeitsplatz suchen. Offene Stellen werden seltener, Chancen kleiner, Konkurrenz härter. Wer arbeitslos wird, bleibt es oft länger, wer Hilfe braucht, landet im sozialen Sicherungssystem. Gleichzeitig wächst die Gruppe der Menschen, die trotz Arbeit nicht von ihrem Einkommen leben können und staatliche Unterstützung benötigen. Das Bild ist eindeutig: Arbeit allein schützt immer häufiger nicht mehr vor Armut. Während in Regierungskreisen von Programmen und Initiativen gesprochen wird, erleben Betroffene täglich, wie Türen verschlossen bleiben und Hoffnungen zerbrechen.

Dramatisch zeigt sich die Krise auch bei jungen Menschen am Übergang ins Berufsleben. Viele finden keinen Ausbildungsplatz, andere hangeln sich von Option zu Option, ohne echte Perspektive. Der Start ins Arbeitsleben wird zum Hindernislauf, noch bevor er richtig beginnt. Gleichzeitig versucht man, die Lage mit positiven Konjunkturmeldungen zu übertünchen. Ein leichtes Wachstum wird gefeiert, als wäre es ein Befreiungsschlag. Doch dieses Wachstum speist sich vor allem aus Konsum und staatlichen Ausgaben, nicht aus einer gesunden, tragfähigen Beschäftigung. Die Realität auf dem Arbeitsmarkt erzählt eine andere Geschichte – eine Geschichte von Unsicherheit, wachsender sozialer Spannung und einem Land, das seine wirtschaftliche Bodenhaftung verliert.

