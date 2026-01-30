MERZ WIRKT! BOSCH IM ABSTURZ – TRADITIONSKONZERN VERLIERT SEINE STÄRKE

Der einstige Vorzeigekonzern aus dem Süden Deutschlands steckt in einer tiefen Krise, die sich nicht mehr beschönigen lässt. Der Gewinn ist dramatisch eingebrochen, der Druck wächst von allen Seiten, und das Vertrauen in die eigene Stärke bröckelt. Interne Probleme treffen auf eine raue Weltlage, während sich der Konzern immer schwerer tut, im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Was früher als Garant für Stabilität und Verlässlichkeit galt, wirkt heute angeschlagen und orientierungslos. Selbst das Management spricht offen von einem schmerzhaften Jahr, von verfehlten Zielen und einer wirtschaftlichen Realität, die gnadenlos zuschlägt.

Besonders alarmierend ist das offene Eingeständnis, in wichtigen Bereichen nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Der Anspruch, zur Spitzengruppe der Branche zu gehören, ist zur leeren Floskel verkommen. Konkurrenz aus Asien setzt die Schwaben massiv unter Druck, neue Handelshemmnisse verschärfen die Lage, und geopolitische Spannungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Trotz leicht steigender Erlöse reicht das Geschäft längst nicht mehr aus, um die wachsenden Belastungen aufzufangen. Der Konzern wirkt wie ein Schwergewicht, das ins Straucheln geraten ist und Mühe hat, wieder festen Boden unter den Füßen zu finden.

Hinzu kommt ein drastischer Sparkurs, der das Unternehmen von innen heraus verändert. Der Abbau von Arbeitsplätzen kostet Milliarden und hinterlässt tiefe Spuren in der Belegschaft, besonders am Standort Deutschland. Gleichzeitig verschlingen Zukunftsprojekte enorme Summen, ohne bislang nennenswerte Erträge zu liefern. Elektromobilität, Software, Wasserstoff und neue Technologien werden teuer vorfinanziert, während die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt. Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Statt Aufbruch herrscht Ernüchterung, statt Wachstum Perspektivlosigkeit. Der Traditionskonzern steht vor einer Bewährungsprobe, die über seine künftige Rolle in der Industrie entscheiden wird.

