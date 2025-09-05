Messer-Angst in Baden-Württemberg: Schock-Studie enthüllt Ausmaß der Gewalt – rüstet sich die Polizei jetzt mit Schnittschutz-Uniformen?

Stuttgart. Die jüngsten Kriminalstatistiken schlagen Alarm. Die Zahl der Messerangriffe in Baden-Württemberg hat einen neuen Höchststand erreicht. Immer häufiger werden Polizisten Opfer brutaler Attacken. Als Reaktion auf die steigende Gewaltwelle plant das Innenministerium nun, die Beamten mit speziellen, schnittfesten Uniformen auszustatten. Eine Maßnahme, die bei den Beamten für Erleichterung sorgt, bei Kritikern aber Sorgen vor einem „Wettrüsten“ auslöst.

Ein Blick in die Statistik zeigt das erschreckende Bild: Die Zahl der Straftaten, bei denen ein Messer im Spiel war, ist in den vergangenen fünf Jahren um über 30 Prozent angestiegen. Besonders in den Großstädten, aber auch in ländlichen Regionen, häufen sich die Vorfälle. Es sind nicht nur Raubüberfälle oder Auseinandersetzungen im Drogenmilieu, die die Schlagzeilen beherrschen. Immer öfter sind auch Polizisten im Einsatz mit der blanken Klinge konfrontiert.

„Die Bedrohungslage hat sich drastisch verändert“, erklärt ein Polizeisprecher. „Früher war ein Messerangriff die Ausnahme, heute ist es fast schon trauriger Alltag. Unsere Kollegen müssen sich schützen können.“ Die neue Uniform, die nun getestet werden soll, besteht aus einem speziellen Material, das Stiche und Schnitte abwehren kann. Sie soll die empfindlichen Körperstellen wie den Oberkörper, die Arme und den Hals der Beamten schützen.

Doch nicht alle sehen die Entwicklung positiv. „Schnittfeste Uniformen sind nur ein Symptom, nicht die Ursache“, kritisiert der Innenexperte der Opposition, Martin Renz. „Statt in die Ausrüstung zu investieren, müssen wir die Ursachen der Gewalt bekämpfen.“ Er fordert mehr Präventionsarbeit, härtere Strafen für Gewalttäter und eine bessere Integration von Migranten. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußert Bedenken. „Wir begrüßen jede Maßnahme, die die Sicherheit unserer Kollegen erhöht“, sagt der GdP-Landesvorsitzende. „Aber die Politik darf sich nicht auf diesen Schritt beschränken. Wir brauchen mehr Personal, eine bessere Ausbildung und vor allem eine klare Linie im Kampf gegen die steigende Gewalt.“

Die Diskussion über die neue Uniform zeigt, wie tief die Verunsicherung in der Gesellschaft sitzt. Während die einen in der Aufrüstung eine notwendige Reaktion sehen, fürchten die anderen eine weitere Eskalation der Gewalt. Die Frage bleibt: Können neue Uniformen die Polizei wirklich schützen oder sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Der erste Probelauf in den Polizeipräsidien Stuttgart und Mannheim soll nun Aufschluss darüber geben. Bis dahin bleibt die Angst vor der nächsten Klinge in den Köpfen der Polizisten.