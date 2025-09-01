MESSER-ATTACKE AM FRANKFURTER HAUPTBAHNHOF! VERSUCHTES TÖTUNGSDELIKT AM GLEIS 11 – BLUTIGER ANGRIFF SCHOCKT REISENDE!

Frankfurt – Schock-Szenen am Freitagabend im Herzen der Mainmetropole: Am Gleis 11 des Frankfurter Hauptbahnhofs kam es zu einem brutalen Messerangriff – die Polizei spricht von einem versuchten Tötungsdelikt! Ein Mann (34) soll völlig unvermittelt auf einen anderen Reisenden eingestochen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt, rang noch am Tatort um sein Leben, bevor es von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Augenzeugen berichten von panischer Flucht, lauten Schreien und blutverschmierten Bahnsteigen. Der mutmaßliche Täter konnte kurz darauf in Tatortnähe festgenommen werden – das Motiv ist bislang unklar. Reisende sind schockiert über die Eskalation der Gewalt an einem der größten Verkehrsknotenpunkte Deutschlands. Schon wieder ein Messerangriff – mitten im öffentlichen Raum! Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen, es wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Kritiker fordern nun verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen und eine konsequentere Abschiebepraxis bei Gewalttätern – falls es sich um einen bekannten Intensivtäter handeln sollte. Die Stadt Frankfurt zeigt sich alarmiert. Der Hauptbahnhof – ein Ort, der zunehmend zum Brennpunkt wird.