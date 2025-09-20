MESSER-DRAMA IN BERLIN! 5 SYRER STECHEN 2 AFGHANEN NIEDER – EINER STIRBT!

Berlin – Blutiger Gewaltexzess mitten in der Hauptstadt! In der Nacht zum Samstag kam es im Berliner Stadtteil Neukölln zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen – fünf syrische Männer griffen zwei Afghanen mit Messern an, einer der Opfer verstarb noch am Tatort, der zweite schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei spricht von einem besonders brutalen Angriff mit zahlreichen Stichen, die Opfer hatten kaum eine Chance zu entkommen. Anwohner alarmierten gegen Mitternacht die Polizei, nachdem sie Schreie und eine blutige Auseinandersetzung auf offener Straße beobachtet hatten. Einsatzkräfte trafen nur Minuten später ein – doch für einen der Männer kam jede Hilfe zu spät. Die mutmaßlichen Täter wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen, laut Polizei sind alle polizeibekannt, teils mit Vorstrafen wegen Gewaltdelikten. Über das Tatmotiv schweigen die Ermittler noch, es soll sich laut ersten Erkenntnissen um einen Konflikt innerhalb der Migrantenszene handeln – möglicherweise Drogenhandel oder eine sogenannte „Ehrensache“. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet, denn auch eine politische oder religiöse Komponente wird nicht ausgeschlossen. Der Fall wirft erneut ein grelles Licht auf die zunehmende Brutalität und Enthemmung auf deutschen Straßen, insbesondere in Großstädten wie Berlin. Die Bürger sind fassungslos, viele sprechen von einem „rechtsfreien Raum“, der sich in bestimmten Stadtvierteln längst ausgebreitet habe. Politiker reagieren betroffen, doch konkrete Maßnahmen bleiben aus. Wie viele solcher Gewalttaten braucht es noch, bis gehandelt wird? Der Ruf nach mehr Polizeipräsenz, Abschiebungen krimineller Ausländer und konsequenter Strafverfolgung wird immer lauter. Klar ist: Diese Messerattacke ist kein Einzelfall – sondern Teil einer brutalen Realität, die sich nicht länger wegdiskutieren lässt. Berlin trauert – und Deutschland fragt sich: Wer schützt uns eigentlich noch?