MESSER-DRAMA IN MAINZER OBERSTADT! VATER RASTET AUS UND STICHT EX-FRAU VOR DEN KINDERN NIEDER – POLIZEIHUND IM EINSATZ!

Mainz – Schockierende Szenen am späten Dienstagabend in der Berliner Straße in der Mainzer Oberstadt: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es am 23. September 2025 gegen 22:10 Uhr zu einem brutalen Gewaltverbrechen, das selbst erfahrene Einsatzkräfte erschütterte. Nach ersten Ermittlungen eskalierte ein Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Ex-Partnerin, die sich zur Tatzeit in der einst gemeinsam bewohnten Wohnung aufhielt – gemeinsam mit den vier gemeinsamen Kindern, die das blutige Geschehen mit ansehen mussten! Die Auseinandersetzung begann zunächst verbal, doch plötzlich rastete der Mann vollkommen aus, wurde körperlich und griff schließlich zu einem Messer, mit dem er mehrfach auf die Frau einstach. Die verzweifelten Hilferufe der Kinder und lautes Geschrei riefen Nachbarn auf den Plan, die sofort den Notruf wählten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, auch ein Polizeihund kam zum Einsatz, um den offenbar hochaggressiven Täter zu überwältigen. Augenzeugen berichten von einem massiven Kräfteaufgebot, Blaulicht, Absperrungen und chaotischen Szenen vor dem Haus. Die schwer verletzte Frau wurde noch am Tatort notärztlich versorgt und anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht, wo sie laut aktuellen Informationen notoperiert werden musste – Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, die Kinder – traumatisiert, aber körperlich unverletzt – stehen nun unter Betreuung des Jugendamts und werden psychologisch versorgt. Die Tat wirft erneut ein grelles Schlaglicht auf das Thema häusliche Gewalt, das auch in Mainz immer wieder zu erschütternden Einsätzen führt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren, das Motiv liegt nach ersten Erkenntnissen im zerbrochenen Beziehungsumfeld der beiden. Ob der Angriff geplant war oder im Affekt geschah, ist bislang unklar. Die Tat hat in der Nachbarschaft Entsetzen ausgelöst – viele Anwohner kannten die Familie flüchtig, hatten aber nach eigener Aussage „nichts Auffälliges“ bemerkt. Für die Kinder beginnt nun ein Leben nach dem Trauma – sie wurden Zeugen eines unfassbaren Gewaltakts in den eigenen vier Wänden. Mainz ist schockiert – und eine Familie für immer zerstört.