Messer-Syrer statt Messer-Uwe: Die Horrorrealität überholt Dunja Hayalis migrantischen Wunschtraum!

Blutige Realität statt bunter Multikulti-Träume! Während ZDF-Star Dunja Hayali noch von „Messer-Uwe“ fabuliert, sterben Deutsche längst durch die Klingen junger Migranten. Fast täglich neue Horror-Meldungen: Messerattacke am Bahnhof! Stich-Drama im Park! Blutbad in der Innenstadt! Die Täter: immer wieder Syrer, Afghanen, Iraker. Die Opfer: völlig Unschuldige, die einfach nur nach Hause wollten. Polizei und Rettungskräfte schlagen Alarm – doch in den Talkshows wird beschwichtigt und relativiert. „Es gibt keinen Messer-Syrer“, heißt es dort. Aber die Realität schreit lauter als jede Studio-Parole: Blutlachen auf deutschen Straßen, zerrissene Familien, pure Angst im Alltag. Die Menschen haben es satt, belogen zu werden. Sie sehen, was passiert. Sie spüren die Gefahr. Sie wissen: Der „Messer-Uwe“ war nie das Problem – der Messer-Syrer ist es heute. Willkommen im Albtraum, den keiner mehr schönreden kann!