MESSER-TERROR IN MARSEILLE! „ALLAHU AKBAR!“ – TUNESIER STICHT WILD UM SICH – FÜNF VERLETZTE, TÄTER ERSCHOSSEN!

Marseille (Frankreich) – Blutige Terror-Attacke am helllichten Tag! In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille hat ein tunesischer Angreifer (knapp 30) unter „Allahu Akbar“-Rufen wahllos auf Passanten eingestochen. Fünf Menschen wurden verletzt – darunter eine Frau und ein Jugendlicher. Erst durch Schüsse der Polizei konnte der Angriff gestoppt werden – der Täter wurde getötet!

Der Horror begann am späten Nachmittag auf einer belebten Straße im Viertel Belle de Mai. Der Mann zückte plötzlich ein Messer und stürzte sich ohne Vorwarnung auf zufällig ausgewählte Opfer. Augenzeugen berichten von Panik, Schreien und einem regelrechten Blutbad.

„Er rief laut ‚Allahu Akbar‘, dann stach er einfach auf Menschen ein!“, schildert eine Zeugin völlig unter Schock. Binnen Minuten waren Polizei und Spezialkräfte vor Ort – die Situation eskalierte.

Als der Angreifer auch auf die Beamten losging, eröffneten diese das Feuer – der Mann starb noch am Tatort.

+++ Anti-Terror-Ermittlungen eingeleitet! +++

+++ Täter soll illegal in Frankreich gewesen sein! +++

+++ Islamistische Motivation wird geprüft – Behörden schweigen bislang! +++

Frankreich ist erneut erschüttert. Der brutale Angriff erinnert an eine Serie islamistisch motivierter Messerattacken, die das Land in den letzten Jahren heimsuchten. Präsident Macron rief zu „Wachsamkeit und Zusammenhalt“ auf – doch in der Bevölkerung wächst die Wut.

„Wie viele müssen noch verletzt oder getötet werden, bis endlich durchgegriffen wird?“, fragt ein Anwohner. Die Stadt trauert – und viele stellen die Frage: Wie konnte dieser Mann unbehelligt durch die Straßen laufen?

+++ Marseille unter Schock – Frankreich erneut Ziel blutiger Gewalt! +++