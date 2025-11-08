„MESSER-WAHNSINN IN LIMBURG: BLUTIGE NACHT IN DER BAR“

Wenn der Streit zum Blutbad wird

Was als hitziger Wortwechsel begann, endete in einer Nacht des Schreckens: In einer Bar in Limburg eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern auf brutale Weise. Laut Polizei soll ein 30-jähriger Mann plötzlich ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben – mitten unter den Gästen. Die Situation geriet vollkommen außer Kontrolle, Schreie erfüllten den Raum, Panik brach aus. Niemand rechnete damit, dass ein alltäglicher Streit so blutig enden würde. Die Messerattacke verbreitete Angst und Entsetzen unter den Anwesenden – eine Szene wie aus einem Albtraum.

Helfer werden zu Opfern

Doch damit nicht genug: Zwei Männer, die beherzt zur Hilfe eilten, wurden selbst zur Zielscheibe der Gewalt. Statt den Angriff zu stoppen, gerieten sie ins Visier des mutmaßlichen Täters – einer erlitt schwere Verletzungen, der andere kam mit leichteren Blessuren davon. Was als mutiger Rettungsversuch begann, wurde für die Helfer zu einem gefährlichen Einsatz mit hohem Preis. Die Attacke hinterlässt nicht nur körperliche Wunden, sondern auch Spuren des Schocks und der Fassungslosigkeit bei den Gästen, die das blutige Geschehen mit ansehen mussten.

Täter flüchtet – Stadt in Angst

Nach der Tat flüchtete der Angreifer mit einem Begleiter in die Dunkelheit der Nacht – spurlos. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos, der Mann ist weiter auf der Flucht. In der Stadt wächst das Unbehagen. Die Angst, dass ein solcher Gewaltexzess jederzeit und überall geschehen kann, sitzt tief. Die Behörden rufen zur Vorsicht auf, während viele Bürger sich fragen, wie sicher der nächtliche Besuch in einer Bar überhaupt noch ist. Limburg steht unter Schock – und ein Messerangreifer ist noch immer unterwegs.