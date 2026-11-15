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Miami – Schrecksekunde auf dem Rollweg! Am Miami International Airport ist am Samstagabend die Flügelspitze einer Boeing 737 von Copa Airlines gegen die Nase einer Boeing 767 des Frachtdienstes UPS geprallt. Laut Flughafen geschah das gegen 21:15 Uhr Ortszeit, das war Sonntag, 03:15 Uhr MEZ. Zwei Menschen wurden vor Ort leicht verletzt behandelt, ins Krankenhaus musste niemand. Die FAA ermittelt; die Fluglotsen hatten die UPS-Crew nach Angaben der Behörde angewiesen, der Copa-Maschine Vorrang zu geben. BILD spricht von einer knapp verhinderten „Katastrophe“, die Feuerwehr nannte den Zusammenstoß dagegen „minor“, also geringfügig. Stand: 11:24 Uhr MEZ.

Laut Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde FAA vom 14. November streifte die Flügelspitze einer Boeing 737 von Copa Airlines die Nase einer Boeing 767 von UPS, während beide Flugzeuge am Miami International Airport rollten. „Fluglotsen hatten der UPS-Crew gesagt, dem Copa-Flug Vorrang zu gewähren“, heißt es in der Erklärung. Die Copa-Maschine rollte zum Gate, der UPS-Frachter war auf dem Weg zum Start nach Bogotá in Kolumbien. Die Behörde nennt als Zeitpunkt „gegen 21 Uhr Ortszeit“ am Samstag und teilt mit, dass sie den Vorfall untersucht. Für weitere Einzelheiten verweist die FAA an die beteiligten Fluggesellschaften. Eine abschließende Ursache nennt die Erklärung nicht.

Der Flughafen selbst gibt die Uhrzeit genauer an. „Gegen 21:15 Uhr berührten sich ein ankommendes und ein abfliegendes Flugzeug an der Kreuzung zweier Rollwege“, sagte Kommunikationsdirektor Greg Chin laut CBS Miami. Zwei Patienten seien von der Feuerwehr Miami-Dade vor Ort wegen leichter Verletzungen behandelt worden und hätten nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Flüge würden auf andere Rollwege umgeleitet, „daher gibt es derzeit keine Auswirkungen auf den Flughafenbetrieb“. In Miami galt zu diesem Zeitpunkt Ostküsten-Normalzeit; 21:15 Uhr Ortszeit entsprach damit 03:15 Uhr MEZ in der Nacht zu Sonntag. Zwischen der etwas ungenaueren FAA-Angabe „gegen 21 Uhr“ und der Flughafen-Angabe 21:15 Uhr besteht kein Widerspruch, die präzisere Zeit stammt vom Airport.

Um welche Flüge es ging, nennen CBS Miami und Fox News übereinstimmend. Der Frachter war UPS-Flug 358 von Miami nach Bogotá. Die Passagiermaschine war Copa-Airlines-Flug CM427 aus Panama-Stadt, dem Sitz der Fluggesellschaft. Laut Copa waren an Bord 166 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Beteiligt war nach Angaben der Airline die linke Flügelspitze der Boeing 737. Alle Passagiere stiegen am Terminal aus, zwei wurden wegen offenbar leichter Verletzungen behandelt. Die Zahlen der Airline und die Angabe des Flughafens zu zwei vor Ort versorgten Patienten passen zusammen; welche der beiden Maschinen die Verletzten an Bord hatte, sagt die Flughafenerklärung nicht ausdrücklich. Copa spricht in der bei Fox News wiedergegebenen Stellungnahme von zwei Behandelten aus dem eigenen Flug.

Der Funkverkehr ist in Ausschnitten öffentlich geworden. Laut ABC News ist ein Pilot mit den Worten zu hören: „Somebody hit us“, also: „Jemand hat uns getroffen.“ BILD übersetzt denselben Satz mit „Jemand ist in uns hineingefahren“; das trifft den Sinn, ist aber etwas schärfer als das Wort „hit“ im Original. Laut Fox News fragte ein Fluglotse: „UPS 358, haben Sie das Flugzeug getroffen?“ Der UPS-Pilot antwortete: „Ja, wir sind zu weit gefahren, und er hat uns mit seinem Flügel gestreift.“ Diese Funkäußerung ist eine erste Schilderung aus dem Cockpit, keine abschließende Unfallursache. Wer genau zu weit rollte, weshalb die Anweisung zum Vorrang nicht wie vorgesehen wirkte und welche Rolle Sicht, Markierung oder Tempo spielten, muss die Untersuchung klären.

UPS bestätigte den Vorfall in einer Stellungnahme: „Wir haben Kenntnis von einem Vorfall mit einem unserer Flugzeuge am Boden in Miami. Unsere Crew ist in Sicherheit, und wir arbeiten mit den Behörden daran, festzustellen, was passiert ist. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit hat für uns höchste Priorität.“ Copa Airlines äußerte sich laut Fox News zu Passagierzahl, beteiligtem Flügel und den Verletzten. Eine öffentliche Stellungnahme der US-Unfalluntersuchungsbehörde NTSB, ob sie ebenfalls ermittelt, haben wir bis Sonntagvormittag nicht gefunden. Solange nur die FAA eine Untersuchung bestätigt, bleibt offen, welche Behörde den Abschlussbericht führt.

Fotos zeigen nach Angaben von ABC News Schäden an der Nase eines der Flugzeuge. BILD beschreibt, die Nase der UPS-Maschine sei „eingedrückt“, in der linken Außenverkleidung klaffe ein Loch, und überschreibt das mit „Flugzeugnase eingedrückt und aufgeschlitzt“. Das Foto stammt laut BILD von der Plattform X. Eine offizielle Schadensbeschreibung von FAA, UPS oder Copa liegt nicht vor. Wie schwer der Schaden technisch ist, ob Tragflächen, Cockpitstruktur oder Systeme betroffen sind und wie lange die Maschinen ausfallen, ist deshalb offen. Sichtbare Beulen und ein Loch in der Verkleidung belegen einen tatsächlichen Zusammenstoß, ersetzen aber kein Gutachten.

An einigen Stellen spitzt BILD zu. Der Einstieg lautet, der Flughafen sei „offenbar nur knapp einer Katastrophe entgangen“; in einer Bildunterschrift heißt es, es „wäre beinahe zur Katastrophe gekommen“. Dafür gibt es in den offiziellen Angaben keine Grundlage. Die Feuerwehr Miami-Dade nannte den Zusammenstoß laut Sender WSVN „minor“, also geringfügig. Der Flughafen meldete keine Auswirkungen auf den Betrieb. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und nicht ins Krankenhaus gebracht. Dass Zusammenstöße am Boden grundsätzlich gefährlich sein können, weil Flugzeuge voller Treibstoff sind und an Kreuzungen wenig Ausweichraum bleibt, steht außer Frage. Eine konkrete Beinahe-Katastrophe, etwa einen drohenden Brand oder eine Rumpfzerstörung, ist aber nicht belegt.

BILD schreibt außerdem, alle 166 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder hätten das Flugzeug „verlassen“ können, und beide Maschinen seien zum Terminal zurückgebracht worden. Das kann nach einer Evakuierung klingen, bei der Rutschen herausschießen und Passagiere über die Tragflächen klettern. Laut Copa stiegen die Passagiere regulär am Terminal aus. Von einer Notevakuierung über Rutschen ist in den geprüften Quellen keine Rede. BILD schreibt zudem, die UPS-Maschine sei „zu weit aufs Rollfeld“ gefahren. Laut Flughafen geschah die Berührung an der Kreuzung zweier Rollwege. „Rollfeld“ ist in der Alltagssprache unscharf und kann die Start- und Landebahn meinen; hier ging es nach den vorliegenden Angaben um Taxiways, also Rollwege, nicht um eine Bahn, auf der gerade ein Start oder eine Landung lief.

BILD zitiert einen Passagier der Copa-Maschine mit vollem Namen nach CNN. Er schildert, man sei nach der Landung mit normaler Geschwindigkeit gerollt, als plötzlich Unruhe aufkam, ein gemeinsamer Aufschrei folgte und dann der Aufprall. Die Kabine habe einen Ruck zur Seite gemacht, einige Passagiere seien in Panik geraten, die Crew habe aber schnell reagiert. Wir geben die Schilderung wieder, nennen den Mann aber nicht beim Namen. Den CNN-Originalbericht konnten wir nicht selbst einsehen; die Zitate stehen deshalb unter dem Vorbehalt der BILD-Übersetzung. Eine einzelne Fahrgaststimme ersetzt weder den Funkmitschnitt noch die Untersuchung der Behörden.

Was BILD weglässt, ist ebenfalls auffällig. Die Flugnummern UPS 358 und CM427 kommen in dem Stück nicht vor. Dass der Flughafen ausdrücklich keine Auswirkungen auf den Betrieb gemeldet hat, fehlt. Und während BILD festhält, zwei Menschen seien „vor Ort versorgt“ worden, steht dort nicht klar, dass nach Angaben des Airports niemand ins Krankenhaus gebracht werden musste. Genau diese Punkte ändern den Eindruck: Aus einem schweren Drama mit Betriebsstillstand wird, hält man sich an FAA, Flughafen und Feuerwehr, ein ernstes, aber begrenztes Bodenmanöver mit Blechschaden, zwei leichten Verletzungen und laufendem Flugbetrieb.

Der Unterschied zwischen Rollweg und Startbahn ist hier zentral. Ein Zusammenstoß auf einer aktiven Bahn, während eine Maschine startet oder landet, wäre ein anderer Vorgang mit anderem Risiko. In Miami berührten sich nach der Flughafenangabe zwei rollende Flugzeuge an einer Taxiway-Kreuzung. Die Copa-737 kam von der Landung und war auf dem Weg zum Gate, die UPS-767 rollte zum Start nach Bogotá. Solche Kreuzungen sind an großen Airports alltäglich, werden von Lotsen gesteuert und durch Markierungen, Haltelinien und Funkfreigaben gesichert. Wenn eine Anweisung zum Vorrang nicht wie vorgesehen greift, kann eine Flügelspitze die Nase des anderen Flugzeugs erreichen, ohne dass eines der beiden abhebt oder aufsetzt.

Die unterschiedlichen Flugzeugtypen machen den Ablauf nachvollziehbar, ohne ihn zu erklären. Die Boeing 737 von Copa ist ein Schmalrumpf-Passagierflugzeug, die Boeing 767 von UPS ein breiterer Frachter. An einer Kreuzung kann die ausladende Fläche des einen Flugzeugs in den Standbereich des anderen ragen, während die Rümpfe selbst noch Abstand halten. Genau das beschreiben die vorliegenden Angaben: Die linke Flügelspitze der 737 streifte die Nase der 767. Ob Tempo, Winkel, Haltelinie oder eine zu weit gerollte Position den Ausschlag gaben, ist damit noch nicht geklärt. Es ist eine Beschreibung der Geometrie, keine Schuldzuweisung.

Der Zusammenstoß fiel in eine ohnehin angespannte Zeit für den US-Luftverkehr. Laut CBS Miami kämpfte der Flughafen noch mit Verspätungen und Ausfällen nach dem seltenen landesweiten Startstopp der FAA vom Freitag. Bundesbehörden führten den Ausfall auf Probleme mit veralteter Flugsicherungstechnik zurück, darunter überlastete Switches und Router. FAA-Chef Bryan Bedford erklärte am Samstag, der Flugplan solle bis Ende Sonntag wieder normal laufen. Einen Zusammenhang zwischen dem Startstopp und dem Zusammenstoß in Miami hat keine Behörde hergestellt. BILD nennt den Startstopp lediglich als zeitlichen Hintergrund, und so ist er auch hier zu lesen: als Lagebild des Wochenendes, nicht als Beleg für eine technische Ursache am Samstagabend.

Was jetzt passiert: Die FAA untersucht, warum der UPS-Frachter offenbar nicht wie angewiesen wartete. Dazu werden üblicherweise Funkaufzeichnungen, Positionsdaten, Bodenradar und Aussagen der Crews ausgewertet. Ob menschliches Versagen, unklare Anweisungen, Beleuchtung, Markierungen an der Rollwegkreuzung oder andere Faktoren eine Rolle spielten, ist derzeit Spekulation. Belastbare Ergebnisse dürften erst in einigen Wochen vorliegen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung für die beteiligten Besatzungen. Die Anweisung zum Vorrang ist ein festgestellter Fakt der FAA, die Bemerkung „wir sind zu weit gefahren“ ist eine Funkäußerung, kein Untersuchungsergebnis.

Der Kenntnisstand am Sonntagvormittag ist damit klar umrissen. Gesichert ist: Zwei Verkehrsflugzeuge haben sich am Samstagabend gegen 21:15 Uhr Ortszeit an einer Rollwegkreuzung des Miami International Airport berührt, eine Copa-Boeing 737 auf dem Weg zum Gate und eine UPS-Boeing 767 auf dem Weg nach Bogotá. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und nicht stationär behandelt, der Flugbetrieb lief laut Flughafen weiter, die FAA ermittelt. Offen ist die Ursache, die genaue Schadensbilanz und die Frage, ob noch weitere Behörden einen eigenen Bericht vorlegen. Was als „Katastrophe knapp verhindert“ verkauft wird, ist nach den vorliegenden amtlichen Angaben ein ernstes Bodenunglück mit begrenzten Folgen – und genau so sollte es vorerst beschrieben werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Jeder Zusammenstoß zweier Flugzeuge ist ein Warnsignal, auch wenn er glimpflich ausgeht. Gerade an großen Drehkreuzen mit dichtem Verkehr müssen Anweisungen der Lotsen unmissverständlich ankommen und befolgt werden. Sicherheit am Boden ist kein Nebenschauplatz, sondern Teil derselben Kette, die auch in der Luft halten muss.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem hilft niemandem eine Schlagzeile, die aus einem Blechschaden eine Beinahe-Katastrophe macht. Wer Angst vor dem Fliegen schürt, sollte schon belegen können, dass es wirklich knapp war. Dramatisierung schafft Klicks, aber sie macht die tatsächliche Gefahr nicht klarer.

KOMMENTAR / MEINUNG: Spannend wird die Frage, ob dieser Vorfall ein Einzelfehler war oder Teil eines Musters. Nach den jüngsten Problemen mit der amerikanischen Flugsicherung braucht die Branche vor allem eines: Transparenz über die Ursachen, ohne Schuldspruch im Voraus und ohne Panikmache.

Was meinen Sie: Wird über solche Zwischenfälle zu dramatisch berichtet, oder zu wenig? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

FAA: Statements on Aviation Accidents and Incidents – Miami, 14.11.2026: https://www.faa.gov/newsroom/statements/accident_incidents

CBS Miami: UPS plane, Copa Airlines jet collide at Miami International Airport (Statement Flughafen MIA): https://www.cbsnews.com/miami/news/ups-plane-copa-airlines-jet-collide-miami-international-airport/

BILD: Am Miami Airport: Zwei Flugzeuge krachen auf Rollfeld zusammen (15.11.2026, 10:05 Uhr): https://www.bild.de/news/ausland/unfall-auf-dem-miami-airport-zwei-flugzeuge-krachen-auf-rollfeld-zusammen-6af9528a4495f9bd85b806bb

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