Mieterin unter Mordverdacht! Wohnung angezündet – Vermieter offenbar zerstückelt

Ein grauenvoller Kriminalfall erschüttert die Schweiz: In Sainte-Croix, einer kleinen Gemeinde im Kanton Waadt, verdichten sich die Hinweise auf ein abscheuliches Verbrechen. Ein 75-jähriger Vermieter verschwindet spurlos, nur wenige Tage später brennt seine Wohnung – und seine Mieterin wird in der Nähe der Grenze zu Frankreich festgenommen. Was als Fall von Brandstiftung begann, entwickelt sich nun zu einem mutmaßlichen Mordfall mit schockierenden Details.

Die 39-jährige Französin, die zur Miete in der Wohnung des Seniors lebte, geriet schnell ins Visier der Ermittler. Ihr Verhalten, ihre Flucht und die Tatsache, dass sie unmittelbar nach dem Feuer gefasst wurde, weckten früh Verdacht. Ermittlungen führten schließlich zu der grausamen Erkenntnis: Es könnte sich um eine vorsätzliche Tötung und anschließende Zerstückelung des Opfers handeln. Spuren in der Wohnung und im Umfeld deuten darauf hin, dass der Mann Opfer eines besonders brutalen Verbrechens wurde – möglicherweise, um seine Identität zu verschleiern und Spuren zu vernichten.

Die Bevölkerung von Sainte-Croix ist geschockt. Ein ruhiger Ort, plötzlich Schauplatz eines Tathergangs, wie man ihn sonst nur aus düsteren Krimis kennt. Noch sind viele Fragen offen: Was war das Motiv? Gab es Streitigkeiten? War der Mord geplant oder eine eskalierte Auseinandersetzung? Die Ermittler arbeiten unter Hochdruck, doch schon jetzt ist klar: Dieser Fall wird noch lange nachwirken – und das Sicherheitsgefühl in der Region nachhaltig erschüttern.