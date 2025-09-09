Die Wende, die so oft beschworen wurde, scheint zu einem Albtraum zu werden. Während Millionen von Bürgern auf eine Rückkehr zur Vernunft in der Migrationspolitik hofften, tritt das genaue Gegenteil ein. Ein Versprechen der früheren Kanzlerin Angela Merkel, dass syrische Flüchtlinge nach Ende des Bürgerkriegs in ihre Heimat zurückkehren würden, ist Geschichte. Die Realität ist ein Schock: Trotz des Sturzes von Diktator Baschar al-Assad im Dezember 2024 und der damit verbundenen Hoffnung auf Frieden wollen kaum Syrer in ihr Land zurück. Laut dem Ausländerzentralregister leben fast eine Million Syrer (955.000) in Deutschland, doch die Zahl der Heimkehrer ist mit 1.867 verschwindend gering. Statt einer Rückkehr-Welle erlebt Deutschland eine nie dagewesene Einbürgerungswelle. Die Zahlen sind alarmierend: Allein im Jahr 2024 erhielten 83.150 Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft. Damit machte jede vierte Einbürgerung ein syrischer Staatsbürger aus. Doch der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Für das laufende Jahr 2025 meldet das Statistische Bundesamt einen weiteren Anstieg der Einbürgerungszahlen um 20 bis 40 Prozent. Das bedeutet, dass bereits um die 50.000 Syrer in diesem Jahr den deutschen Pass erhalten haben. Ein klares Signal, dass von einer temporären Bleibe keine Rede mehr sein kann. Die Aussagen von Merkel aus dem Jahr 2016, in denen sie betonte, dass der Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge temporär sei und man erwarte, dass sie in ihre Heimat zurückkehren, wirken wie ein Hohn auf die aktuelle Entwicklung. Die von Merkel geweckten Hoffnungen auf eine Rückführung sind geplatzt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, warum die aktuelle Regierung das Gegenteil von dem tut, was versprochen wurde. Die Regierungsparteien, die einst eine Wende versprachen, scheinen in den Fußstapfen ihrer Vorgängerin zu wandeln und die Einwanderungspolitik fortzusetzen, die das Land an seine Grenzen bringt. Die Bürger sind wütend, sie fühlen sich getäuscht und verraten. Ein Einwanderungsland, das keine Kontrolle mehr über seine Grenzen und seine Einbürgerungspolitik hat, ist in den Augen vieler ein Land, das seine Identität und seine Zukunft aufs Spiel setzt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, und sie zeigen, dass der politische Kurs eine Kehrtwende vollzieht, die von vielen Wählern nicht gewollt war. Es ist ein Vertrauensverlust, der sich in den nächsten Wahlen rächen könnte.