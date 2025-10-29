MINDESTLOHN-WAHNSINN: STEIGENDE LÖHNE, FALLENDE REALITÄT! 

Kabinett beschließt Erhöhung – doch wem hilft sie wirklich?

Die Bundesregierung hat es beschlossen: Ab kommendem Jahr soll der gesetzliche Mindestlohn auf 14,60 Euro pro Stunde steigen. Was auf den ersten Blick wie ein sozialpolitischer Fortschritt aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als politischer Aktionismus mit zweifelhafter Wirkung. Die Ampel feiert sich selbst für „Gerechtigkeit“, doch die Realität in Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt sieht ganz anders aus. Arbeitgeber stöhnen über steigende Kosten, kleine Unternehmen fürchten um ihre Existenz – und viele Bürger wissen längst: Mehr Geld pro Stunde bedeutet in Zeiten galoppierender Inflation nicht automatisch mehr Kaufkraft.

Verlierer sind Mittelstand und Verbraucher – Preis-Schock droht

Ökonomen und Verbände schlagen Alarm: Die Erhöhung des Mindestlohns sei in dieser wirtschaftlich angespannten Lage ein riskantes Spiel mit dem Feuer. Viele kleine Betriebe – vom Bäcker bis zur Pflegeeinrichtung – könnten gezwungen sein, Personal zu entlassen oder Preise drastisch zu erhöhen. Der Teufelskreis aus Lohnsteigerung, Preissteigerung und schrumpfender Wettbewerbsfähigkeit droht sich zu beschleunigen. Für Verbraucher bedeutet das: Noch höhere Preise bei Lebensmitteln, Dienstleistungen und in der Gastronomie. Die große Sorge: Die Maßnahme trifft ausgerechnet die, die sie eigentlich schützen soll.

Kritik aus der Wirtschaft – Populismus statt Strukturreform

Immer mehr Stimmen werfen der Regierung vor, auf billigen Applaus zu setzen, statt echte Reformen anzugehen. Eine Mindestlohnerhöhung sei leicht zu verkünden – schwerer wäre es, die Ursachen für Armut und soziale Ungleichheit tatsächlich zu bekämpfen: etwa durch Senkung der Steuerlast, echte Bildungsinvestitionen oder Entlastung des Mittelstands. Stattdessen werde der Arbeitsmarkt politisch getrieben – und der Mindestlohn zur Symbolpolitik im Vorwahlmodus. Für viele Unternehmer ist klar: Das Kabinett hat beschlossen – doch die Rechnung zahlen am Ende wieder andere.