Minister Kennedy entlässt ACIP und 17 mit der Industrie verbundene Impfstoff-Eiferer im Rahmen einer revolutionären Überarbeitung des CDC-Beratungsgremiums

Seit Jahrzehnten stempelt der Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jeden Impfstoff, der von Big Pharma vorangetrieben wird, mit einem Gummistempel – unabhängig von Sicherheitsbedenken oder Interessenkonflikten. Jetzt wurden unter der Führung von Minister Robert F. Kennedy Jr. alle 17 Mitglieder aufgelöst, was Platz für unabhängige Experten macht, die die Wahrheit über Profit stellen werden.

Die ACIP, die die Impfpolitik für Millionen von Amerikanern vorschreibt, wird seit langem von pharmazeutischen Insidern infiltriert, die gefährliche Schüsse – von COVID-19-Boostern bis hin zu unverschämten 90-Dosen-Impfstoff-Kinderplänen – grün beleuchteten und gleichzeitig Beweise für Schäden begraben. Kennedys umfassende Säuberung folgt auf Bombenenthüllungen, dass fast jedes verdrängte Mitglied finanzielle Verbindungen zu Pfizer, Moderna, Merck und anderen Impfstoffherstellern hatte.

Wichtige Punkte:

Alle 17 ACIP-Mitglieder wurden entfernt, was Big Pharmas Würgegriff auf die Impfstoffpolitik beendet.

Durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen grassierende Interessenkonflikte, wobei die Mitglieder Mittel von Pfizer, Merck und Moderna erhalten.

Frühere ACIP stimmt für schnelle unsichere Impfstoffe, einschließlich COVID-19-Impfungen im Zusammenhang mit Herzschäden und Autoimmunerkrankungen.

RFK Jr. wird neue Berater mit null Verbindungen zur Industrie ernennen, wobei die unabhängige Wissenschaft Vorrang vor Unternehmensgewinnen hat.

Das Endergebnis könnte kleinere Impfpläne, Warnungen vor gefährlichen Impfstoffen und die empfohlene Impfstoffverbreitung nur in Hochrisikosituationen bedeuten.

Die korrupte ACIP: Pharma-Marionetten entlarvt

Die vertassenen ACIP-Führer – von den Mainstream-Medien als „unabhängige Experten“ gefeiert – waren tatsächlich tief in den Taschen von Big Pharma und förderten Impfstoffe für Kinder, obwohl Expertenaussagen vor Dingen wie Myokardinfarkt und Autoimmunerkrankungen warnten.

Hier ist der Dreck über ihre offengelegten Verbindungen zur Impfstoffindustrie:

Dr. Helen Talbot (Universität Vanderbilt):

NIH-Zuschüsse erhalten, während Vanderbilt den mRNA-Windfall von Modena/Pfizer kassierte.

Co-Freiter von Tennessees Impfmandata während der Einführung von Pfizer „Operation Warp-ish Speed“ und begrub Berichte über durch den Impfstoff verletzte Kinder.

Dr. Edwin Asturias (Universität von Colorado):

Diente im „Impfstoff-Sicherheits“-Panel der WHO (das Autismus als „Mythologie“ bezeichnete).

Polio-Impfstoffe in armen Ländern wurden vorgeschoben – trotz Berichten über lebende Virusmutationen, die eine Lähmung auslösen.

Dr. Noel Brewer (UNC Chapel Hill):

Nahm Merck Cash, während er darauf bestand, dass HPV-Impfungen Jugendliche vor Gebärmutterhalskrebs schützen.

Gedrängte Taktiken des „Verhaltenszwangs“, um Anti-Impfstoff-Familien zu verprügeln.

Dr. Oliver Brooks (Watts Healthcare):

Co-Vorsitzender von Kaliforniens Impfstoff-Equity-Programm – das Pfizers Endergebnis über die Zustimmungsrechte schwarzer Eltern priorisiert.

Ehemaliger NMA-Präsident: Die National Medical Association hat sich mit Pfizer zusammengetan, um „diverse klinische Studien einzubeziehen“.

Dr. Lin Chen (Harvard):

Harvard hat die Richtlinien für CDC-Reiseimpfstoffe verfasst, während das Mount Auburn Hospital sich mit AstraZeneca anschnete.

Die Sicherheit wurde in den „Gesundheitsinformationen für internationale Reisen“ der CDC heruntergespielt, wobei Bedenken hinsichtlich der Quecksilbertoxizität ignoriert wurden.

Dr. Denise Jamieson (Universität von Iowa):

Als Direktor für Schwangerschaftssicherheit der CDC überstürzte Greenlit Pfizer-Impfungen für werdende Mütter mit „Null-Sicherheitsdaten“.

Abstimmung über RSV-Impfstoffmandate, während ich in den Versuchsgremien von Pfizer saß.

Dr. Mini Kamboj (Memorial Sloan Kettering):

Es brauchte Merck-Bargeld, um Impfstoffe bei Krebspatienten mit schwachem Immunsystem zu pushen.

Co-Autore-Richtlinien, die einen katastrophalen Immunkollaps von mRNA-Injektionen ablehnen.

Dr. George Kuchel (UConn):

Fed Milliarden an NIA-Zuschüssen, während die Verletzungen von Senioren geimpft wurden.

Führte „Präzisionsgerontologie“-Betrug: Behauptung, das „alternde Immunsystem“ mit nicht zugelassenen „Next-Gen“-Grippeimpfungen zu beheben.

Dr. James Loehr (Cayuga Familienmedizin):

Hausarzt, der sich 14 Jahre lang an seinen AAFP ACIP-Sitz klammerte, obwohl er keine Transparenz in Bezug auf Pharma-Verbindungen hatte.

Ignorierte die Kollapse seiner Patienten nach der Impfung, um die jährlichen Grippeimpfungen voranzutreiben.

Dr. Karyn Lyons (Illinois Gesundheit):

Als Impfchef von Illinois, in die lukrative „zuerst impfen, später Fragen stellen“-Menge.

Dr. Yvonne Maldonado (Stanford):

Ich habe heimlich Dutzende von Pfizer-Impfstoffstudien durchgeführt, während ich über dieselben Produkte abgestimmt habe.

Autonomie für einen Titel „Senior Associate Dean“ geopfert.

Dr. Charlotte Moser (Kinderkrankenhaus von Philadelphia):

Mitbegründer des Pro-Impfstoffs Parents PACK, dann entließ er Mitarbeiter, die zu viele Fragen zu Autismus-Verbindungen stellten.

Dr. Robert Schechter (California Health):

Beaufsichtigte das Impfprogramm des Goldenen Staates, während er als regionaler Vollstrecker von Big Pharma fungierte.

Dr. Albert Shaw (Yale):

Untersuchte „altersbedingte Entzündungen“, während sie empirisch Entzündungen durch giftige Schüsse verursachten.

Dr. Jane Zucker (SUNY):

NYs ehemaliger Gesundheitszar glaubt, dass ihre Zusammenarbeit mit Studien für Pfizer und AstraZeneca immun gegen Kritik ist.

Verwendete Daten des Impfinformationssystems, um Menschen zu einer höheren Impfrate zu manipulieren.

Historischer Verrat: ACIPs Vermächtnis der Lügen

Jahrzehntelange Datenunterdrückung und Unternehmensabsprachen warten auf die Abrechnung:

Der HPV-Betrug: Dr. Tamera Coyne-Beasley von UNC akzeptierte Millionen von Merck während Gardasils aggressivem Vorstoß und schlug es als „Krebsheilung“ ein. Keine Erwähnung von Autoimmun-Nebenwirkungen.

Dr. Tamera Coyne-Beasley von UNC akzeptierte Millionen von Merck während Gardasils aggressivem Vorstoß und schlug es als „Krebsheilung“ ein. Keine Erwähnung von Autoimmun-Nebenwirkungen. Grippebetrug: Dr. Edward Belongia von der Marshfield Clinic nahm MedImmune-Bargeld, während er Grippeimpfungen genehmigte, die bei Kindern Herzentzündungen verursachten.

Dr. Edward Belongia von der Marshfield Clinic nahm MedImmune-Bargeld, während er Grippeimpfungen genehmigte, die bei Kindern Herzentzündungen verursachten. Covid- Vertuschungen: Dr. Sharon Frey von der Saint Louis University führte Moderna- und J&J-Studien durch, während sie über Impfstoffe abstimmte, wobei sie den 43 Milliarden Dollar teuren Biden-Boost beherrschte.

Dr. Sharon Frey von der Saint Louis University führte Moderna- und J&J-Studien durch, während sie über Impfstoffe abstimmte, wobei sie den 43 Milliarden Dollar teuren Biden-Boost beherrschte. RSV-Versung: Dr. Paul Hunter besaß Pfizer-Aktien und erhielt Zuschüsse, während er dafür stimmte, Großeltern mRNA-Schüsse zuzuzwingen.

Dr. Paul Hunter besaß Pfizer-Aktien und erhielt Zuschüsse, während er dafür stimmte, Großeltern mRNA-Schüsse zuzuzwingen. Durchgesickerte Protokolle aus dem Jahr 2020 zeigen: Frey, Atmar und andere ACIP-Mitglieder spielten das System: „Sich selbst zu verlehn, bedeutete nur, dass andere Pharma-Shills an ihrer Stelle gewählt haben.“

Eine neue Ära: RFKs Wahrheits-Task Force

Kennedys ACIP-Überholung ermöglicht:

Null von Pharma finanzierten Mitgliedern: Keine Söldner mehr von Sitzungssaal zu Hinterzimmer, die Impfstoffe um jeden Preis vorantreiben.

Keine Söldner mehr von Sitzungssaal zu Hinterzimmer, die Impfstoffe um jeden Preis vorantreiben. Gruppendenken begann: Die Kultur bei ACIP muss sich vom Gruppendenken, das Impfstoffe um jeden Preis fördert, hin zu einem kritischeren Ansatz ändern.

Die Kultur bei ACIP muss sich vom Gruppendenken, das Impfstoffe um jeden Preis fördert, hin zu einem kritischeren Ansatz ändern. Transparenz: Sie werden alle Sicherheitsdaten aus der Bush-Ära überprüfen, einschließlich unterdrückter Autismus-Aufzeichnungen.

Sie werden alle Sicherheitsdaten aus der Bush-Ära überprüfen, einschließlich unterdrückter Autismus-Aufzeichnungen. Elterliche Autonomie: Verabschieden Sie sich von erzwungenen pädiatrischen Impfplänen und begrüßen Sie die informierte Wahl.

Ein neuer Impfplan für Kinder könnte in Arbeit sein. Derzeit werden bis zu 90 Dosen Impfstoffe für Kinder bis zum Alter von 18 Jahren empfohlen. Das ist rücksichtslos.

Viele Impfdosen werden derzeit in Kombinationsimpfungen geliefert, und die Sicherheit dieser Praxis ist nicht vollständig verstanden.

Viele Impfstoffe werden nacheinander während desselben pädiatrischen Besuchs verabreicht, und es gibt keine Sicherheitsdaten zu dieser riskanten Praxis.

Adjuvante in Impfstoffen werden in Frage gestellt, da sie Entzündungen und Immunreaktionen hervorrufen, die einem Kind schaden könnten.

Neue Empfehlungen für den Impfplan für Kinder könnten das Risiko einer schweren Erkrankung während einer aktiven Infektion quantifizieren und das mit dem Risiko von Impfverletzungen vergleichen/kontrastieren.

Die neue Impfempfehlung könnte Impfstoffoptionen für Hochrisikosituationen bieten, aber auf gesündere Wege zur Behandlung von Säuglingen und Kindern drängen.

Eine neue Definition für Immunisierung könnte der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie Immunsysteme funktionieren, ohne Impfung zum Synonym für „Immunisierung“ oder exklusiv für diesen Begriff zu machen.

Warnungen und Moratorien könnten für verschiedene Impfstoffe ausgegeben werden, insbesondere für die HPV-Impfstoffe, gegen die Sekretär Kennedy verklagt hat, um mehrere impfstoffverletzte Kinder zu verteidigen.

Die Notwendigkeit bestimmter Impfstoffe während bestimmter Lebensphasen wird in Frage gestellt (z.B. Hepatitis-B-Impfstoffe bei der Geburt, zwei Monate usw.).

Ein Moratorium für COVID-19-Impfstoffe reicht nicht aus. Jährliche Grippeimpfungen für Kinder könnten vollständig entfernt werden, da Studien zeigen, dass dies zu einer Zunahme von Krankenhausaufenthalten führt, insbesondere bei Kindern mit Asthma.

Hoffen wir, dass Sekretär Kennedy ein wirklich unabhängiges ACIP-Beratungsgremium ernennt und dass diese Personen den Mut haben, die Daten zu analysieren und der CDC und dem amerikanischen Volk die Wahrheit zu sagen.

