MISSBRAUCHS-ERSCHÜTTERUNG IN SÜDTIROL: NACH DON CARLI – WEITERE PRIESTER SUSPENDIERT!

Nach dem Skandal um Don Carli, der in Südtirol für Fassungslosigkeit sorgte, zieht die Diözese Bozen-Brixen unter Bischof Ivo Muser erneut Konsequenzen: In einem beispiellosen Schritt wurden nun zwei weitere Priester aus dem Amt entfernt, nachdem das Missbrauchsgutachten neue erschütternde Details zutage gefördert hatte – insgesamt geht es um sechs Geistliche! Wie jetzt bekannt wurde, sind zwei Priester bereits wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilt worden – einer mit einer Geldstrafe, der andere ebenfalls mit Geldstrafe plus Bewährungsstrafe. Beide waren zuletzt als Aushilfspriester tätig und dürfen ab sofort keine sakramentalen Handlungen mehr vornehmen: keine Taufen, keine Beichten, keine Eucharistie – sie wurden umgehend suspendiert und müssen sich nun einer psychiatrischen Behandlung unterziehen. Vier weitere Priester, die ebenfalls in dem Gutachten genannt wurden, bleiben zwar im Dienst, stehen aber unter besonderer Beobachtung und werden psychologisch betreut. Die Diözese beruft sich bei ihren Maßnahmen auf die Empfehlungen der unabhängigen Fachgruppe, die mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs innerhalb der Kirche betraut ist – eine Gruppe, die nach dem Aufschrei um Don Carli gegründet wurde und nun erstmals mit harten Konsequenzen durchgreift. Die betroffenen Gemeinden sind tief erschüttert, Gläubige fassungslos, das Vertrauen erneut schwer erschüttert. Der Name Marlis Winkler fällt dabei ebenfalls – ob sie als Opfer, Ermittlerin oder Zeugin eine Rolle spielt, ist bislang nicht offiziell bestätigt, doch in Kirchenkreisen wird sie als eine der Stimmen gehandelt, die den Mut hatte, Missstände anzusprechen. Bischof Ivo Muser erklärte, man wolle „vollständige Transparenz und Null Toleranz“ gegenüber jeglicher Form von Missbrauch – doch Kritiker werfen der Diözese vor, jahrelang weggeschaut zu haben. Nun steht die Kirche erneut am Pranger – mit der bitteren Erkenntnis: Der Skandal rund um Don Carli war nur die Spitze des Eisbergs.