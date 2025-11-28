MMA-Chaos am Himmel: Kämpferin rastet aus und prügelt Polizisten!

Ein friedlicher Urlaubsflug von Gran Canaria nach Dublin verwandelt sich in ein brutales Schlachtfeld, als die irische MMA-Starlet Sinead Kavanagh ihre Fäuste nicht mehr im Käfig, sondern an Bord eines Ryanair-Jets schwingt und zwei ahnungslose Polizisten in blutige Verzweiflung stürzt. Die Crew, panisch und hilflos, setzt einen Notruf ab, weil die Kampfsportlerin, die in der Mixed-Martial-Arts-Szene als harte Nuss bekannt ist, plötzlich explodiert wie eine Zeitbombe, die niemand kommen sah, und die Passagiere in blankes Entsetzen versetzt. Statt entspannter Ferienstimmung herrscht Chaos, Schreie hallen durch die Kabine, und der Traum vom sonnigen Rückflug zerplatzt in einem Albtraum aus Fäusten und Sirenen, der die spanische Ferieninsel in ein Symbol für ungezügelte Aggression taucht.​

Die Beamten der Guardia Civil stürmen das Flugzeug, erwarten einen harmlosen Streit, doch sie geraten in einen Nahkampf, der sie an ihre Grenzen bringt, als Kavanagh, trainiert auf brutale K.o.-Schläge, auf sie einhämmert und sie nur mit extremer Mühe bändigen können, wobei einer der Polizisten dank seiner Kampfsportkenntnisse gerade so die Oberhand behält. Die Verletzungen der Uniformierten sind schmerzhaft und demütigend, ohne schwere Knochenbrüche, aber mit Prellungen und Rissen, die sie vorerst dienstunfähig machen und die Gewerkschaft der Guardia Civil in Rage versetzen, die fehlende Ausrüstung wie Taser anprangert und die Polizei als unterbesetzt darstellt. Warum die Kämpferin, Freundin des umstrittenen Conor McGregor und auf Weltrangliste hoch platziert, ausrastet, bleibt ein dunkles Geheimnis, doch der Vorfall entlarvt die Gefahren, die Promis aus dem Kampfsport in den engen Räumen eines Flugzeugs bergen, und malt Ryanair als Hotspot für Gewalt.​

Statt Heimflug in die grüne irische Heimat landet Kavanagh in einer kargen Arrestzelle auf Gran Canaria, wo sie die Nacht schmachtet, bis Kaution sie freilässt, doch die Schande haftet an ihr wie ein Schatten, der ihre Karriere bedroht und die MMA-Welt in Aufruhr versetzt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt rollen an, während Videos der Prügelei viral gehen und die Öffentlichkeit in Empörung versetzt, die solche Stars als unkontrollierbare Zeitbomben enttarnt. Dieser Skandal zerreißt nicht nur den Stoff des normalen Flugdaseins, sondern enthüllt die dunkle Seite von Urlaubsreisen, wo ein Moment der Rage ganze Leben in den Abgrund reißen kann, und lässt Passagiere mit bleibender Angst zurück.​