Monte Moro: SEILBAHN-HORROR IN DEN ALPEN – GONDEL RAST 100 PERSONEN IN BERGSTATION!

Schock in den italienischen Alpen! Wo eigentlich traumhafte Schneelandschaften und friedliche Winteridylle locken, herrschte plötzlich blankes Entsetzen. Auf dem Monte Moro, nahe der Schweizer Grenze, krachte eine Seilbahn-Gondel mit voller Wucht in die Bergstation. Touristen schrien, Retter kämpften gegen die Zeit. Fast hundert Menschen mussten in einer dramatischen Aktion per Hubschrauber evakuiert werden – Bilder, die an eine Katastrophe erinnern. Statt Urlaubsfreude: Angst, Chaos, Panik!

Zeugen berichten von einer Gondel, die viel zu schnell in die Station schoss. Kein Bremsvorgang, kein Warnsignal – plötzlich ein lauter Knall, Glas splitterte, Menschen wurden umhergeschleudert. Mehrere Verletzte mussten noch vor Ort versorgt werden, während Einsatzkräfte das Gebiet absperrten. Wie konnte es zu diesem Versagen kommen? War es menschliches Versagen oder ein technischer Defekt? Der Gedanke, dass die Sicherheit einer ganzen Seilbahnanlage so schockierend versagen kann, lässt viele Skifahrer fassungslos zurück.

Gerade in einer Region, die vom Wintertourismus lebt, ist dieser Unfall ein schwerer Schlag. Noch ist unklar, was genau passierte – doch klar ist: So darf eine Seilbahn nie versagen. Urlauber, die dem Tod nur knapp entgingen, werden dieses Erlebnis lange nicht vergessen. Die Betreiber sprechen von einem „technischen Zwischenfall“, doch hinter den Kulissen wächst der Druck. Wer Verantwortung trägt, wird diese Frage bald beantworten müssen – bevor das Vertrauen endgültig abstürzt.