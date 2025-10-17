MORD AM HOCHZEITSTAG! – EHE-DRAMA IN VAREL! – MUTTER VON SIEBEN KINDERN VON EIGENEM MANN ÜBERFAHREN!

Es ist eine Geschichte, die fassungslos macht und tief erschüttert: Am Tag, an dem sie eigentlich ihre Liebe feiern wollte, fand Laila A. (37) in Varel den Tod – getötet von dem Mann, mit dem sie 16 Jahre verheiratet war! Statt Blumen, Geschenken und gemeinsamen Erinnerungen endete der Hochzeitstag in einer grausamen Tragödie. Ehemann Ayad A. (38) soll seine Frau absichtlich mit dem Auto überfahren haben. Sieben Kinder bleiben als Halbwaisen zurück – Opfer eines unvorstellbaren Familiendramas, das alles zerstörte. Die Ermittler sprechen inzwischen offen von Mord. „Es war kein Unfall“, sagt die Staatsanwältin – und die Beweise scheinen erdrückend. Laila starb noch am Tatort, während Nachbarn in Panik versuchten, zu helfen. Eine Szene des Grauens – mitten in einer kleinen niedersächsischen Stadt, die seither unter Schock steht.

Was zunächst wie ein Ehestreit mit tragischem Ausgang aussah, entpuppt sich als lang geplanter Albtraum. Wochen vor dem tödlichen Zusammenstoß soll es zwischen Laila und Ayad immer wieder Streit gegeben haben. Nachbarn berichten von lautstarken Auseinandersetzungen, Drohungen, Eifersucht und Gewalt. Laila habe mehrfach gesagt, sie wolle sich trennen, sie wolle „endlich frei sein“. Doch Ayad wollte das offenbar nicht akzeptieren – die Trennung war für ihn eine Kränkung, die er nicht ertragen konnte. Als Laila schließlich an jenem verhängnisvollen Tag das Haus verließ, um zu Freunden zu fahren, folgte er ihr – und raste mit seinem Auto auf sie zu. Ein kaltblütiger Akt der Rache, sagen die Ermittler. Für die sieben Kinder begann in diesem Moment ein Albtraum, aus dem sie nie wieder aufwachen werden.

Heute kümmert sich Lailas Schwester um die Kinder – sieben kleine Leben, zerrissen zwischen Schmerz, Verlust und Ungewissheit. Sie stehen vor dem Nichts, während ihr Vater in Untersuchungshaft sitzt und weiter seine Unschuld beteuert. Doch kaum jemand glaubt ihm noch. Zu viele Indizien, zu viele Widersprüche. Die Tat erschüttert das ganze Land – ein weiteres Beispiel dafür, wie Gewalt in Beziehungen eskalieren kann, wenn niemand rechtzeitig eingreift. Wieder wurde eine Mutter Opfer eines Mannes, der Liebe mit Besitz verwechselte. Die Frage bleibt: Wie konnte es so weit kommen? Und warum schützt unsere Gesellschaft Frauen noch immer nicht ausreichend vor solchen Monstern? Varel trauert – und Deutschland fragt sich, wie viele Lailas es noch geben muss, bevor endlich gehandelt wird.